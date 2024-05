House of Beauty com talks e workshops sobre carreira e liderança

Já falta pouco para a grande festa da beleza que é a House of Beauty – o evento anual organizado pela revista Máxima onde marcas, consumidores e profissionais de beleza são convidados a aprender juntos, a partilhar experiências, e a celebrar o que de melhor tem este mercado. Se cosmética, maquilhagem e bem-estar não é bem a sua praia, saiba que a House of Beauty tem também muito para oferecer do ponto de vista de carreira, gestão e liderança. Ou não fosse a beleza uma indústria que movimenta milhares de milhões de euros todos os anos e que tende a ser imune às crises – convém não esquecer o lipstick index, uma teoria económica que diz que sempre que há maior incerteza financeira, a venda de produtos de luxo acessíveis, como o batom, aumentam.

Assim sendo, mesmo que um workshop de limpeza de pele não seja para si, talvez valha a pena marcar presença na talk sobre Transparência na Beleza e Green Beauty, que vai decorrer no dia 17, primeiro dia do evento, às 18h30 e que contará com a presença da farmacêutica Iolanda Pereira, de Madalena Gusmão, a general manager da Caudalie Portugal, e de Catarina Araújo, esteticista e especialista em body sugaring.

Se isto ainda é demasiada beleza para si, não desespere. Que tal um workshop sobre Carreira e Liderança com a autora Joana Garoupa? Com 25 anos de experiência em marketing estratégico e comunicação e autora do livro Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo, esta marketeer é a pessoa indicada para aconselhar qualquer pessoa a chegar mais longe na sua carreira. Este workshop vai decorrer às 15h10 de dia 18, o segundo e último dia da House of Beauty. Os lugares são limitados e as inscrições já fecharam, mas pode sempre ter a sorte de haver uma desistência, pelo que é sempre melhor passar por lá. Até porque, a entrada é gratuita e dá direito a um goody bag cheio de novidades de beleza. Para além disso, às 18h15 poderá assistir a uma talk sobre Liderança com Autocuidado, organizada pela Câmara Municipal de Oeiras. Quando terminar, deixe-se ficar para assistir ao concerto de Mariana Mauger Trio. Haverá forma melhor de passar um sábado?

A House of Beauty decorre nos dias 17 e 18 de maio, nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras. Conheça todo o programa no Instagram da Máxima.