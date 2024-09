Eis a versão do Oktoberfest portuguesa

O nobre festival de cerveja Oktoberfest conta com mais de 200 anos de história. Desde 1810 que, em Munique, vestido a rigor com os icónicos fatos tiroleses, o povo se junta entre cerveja e comida, festejando a tradição e a gastronomia típica. Em toda a sua história, o festival só não se realizou 24 anos, em momentos de guerra ou outras condições especiais (como a pandemia de 2020).

A versão portuguesa do festival conta com mais de 10 anos de edições, e instala-se no Jardim da Cerveja, em Porches Foto: DR

O ambiente e conceito do Oktoberfest tem sido emulado um pouco por todo o mundo e claro que Portugal não poderia faltar nessa lista. A versão portuguesa do festival conta com mais de 10 anos de edições, e instala-se no Jardim da Cerveja do resort de 5 estrelas Vila Vita Biergarten, em Porches, trazendo para a costa algarvia iguarias da Baviera e, claro, muita variedade de cerveja, entre elas a Weissbier da Erdinger, a mais reconhecida produtora deste tipo de cerveja no mundo e parceira do evento.

A equipa do festival veste-se a rigor com os distintos aventais, suspensórios e chapéus típicos da Baviera. Foto: DR

A equipa do festival veste-se a rigor com os distintos aventais, suspensórios e chapéus típicos da Baviera. Nas habituais mesas corridas, a incentivar o convívio, serão servidos pratos que associamos a uma festa alemã, entre eles charcutaria produzida no resort, salsichas de vários tipos, schnitzels, bretzels, doces Apfelstrudels e até algumas opções vegetarianas.

Nas habituais mesas corridas serão servidos todos pratos que associamos a uma festa alemã. Foto: DR

Para completar o ambiente alemão a banda típica Münchner Gaudiblosn vem diretamente da Baviera para o festival, já presente em todas as anteriores edições algarvias.

Por entre mesas, comida, música e trajes típicos festivos, depois de duas canecas nem saberá a diferença entre o festival algarvio e o alemão.

Onde? Vila Vita Biergarten, Porches, Algarve Quando? De 25 de setembro a 6 de outubro Reservas vilavitabiergarten.com ou 282 381 177