As "Viagens com Autores" têm agora num novo circuito - os Himalaias

Joaquim Magalhães de Castro, especialista em História da Expansão Portuguesa,, ao lado de figuras como Gonçalo Cadilhe, José Luís Peixoto, Raquel Ochoa e Rui Massena. Esta expedição inédita surge no âmbito das comemorações dos 400 anos da descoberta do Tibete pelo padre António de Andrade.Olhando para o circuito, este está agendado para decorrer. A viagem propõe-se a recriar alguns dos trajetos realizados pelos jesuítas portugueses no início do século XVII, nomeadamente pelo Padre e pelo Irmão Manuel Marques, de Mação. Em 1624, estes foram os primeiros europeus a alcançar o Tibete, trazendo ao mundo ocidental a notícia desta nova e fascinante realidade geográfica e cultural. A expedição liderada por Joaquim Magalhães de Castro oferece uma oportunidade para seguir os passos destes pioneiros europeus, desfrutando ao mesmo tempo das. Durante a viagem, os participantes terão a oportunidade de explorar o contexto histórico e cultural da presença portuguesa na região, aprendendo sobre as contribuições dos jesuítas para a geografia, cultura e história do Tibete.Além desta expedição histórica, a Pinto Lopes Viagens, oferecendo uma gama diversificada de experiências culturais e artísticas. Entre os novos líderes de viagem estão Helena Mendes Pereira, curadora e investigadora em práticas artísticas e culturais contemporâneas, Fortunato da Câmara, crítico gastronómico, e Vasco Medeiros, artista plástico e historiador de arte.Cada uma destas viagens é desenhada para, combinando o prazer da descoberta com a profundidade do conhecimento oferecido pelos autores. Estas viagens prometem enriquecer a experiência dos participantes, permitindo-lhes uma imersão total nas particularidades culturais, artísticas e históricas dos locais visitados.