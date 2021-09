Será esta a futura casa de Messi em Paris? Eis o que está a travar o negócio

Depois de Lionel Messi aceitar a proposta para fazer parte equipa francesa Paris Saint-German, foi a vez de procurar um espaço a que pudesse chamar de lar temporário em Paris. De facto, o futebolista e a sua família parecem já ter encontrado o local ideal para viver, depois de uma estadia prolongada no Hotel Royal Monceau.

Sala do Palais Rose. Foto: Cogemad

Contudo, antes de o casal fazer uma segunda visita à mansão que tinha em vista, foram surpreendidos pelo aumento súbito do valor do imobiliário, algo que não tinha sido contemplado nas condições originais de aluguer. Segundo o site RMC Sports, e reforçado pela GQ espanhola, o proprietário atual aumentou a renda em 10 mil euros depois de tomar conhecimento que um dos maiores craques de futebol do mundo estava interessado na propriedade.

As exigências de Messi para a sua casa de sonho? Piscina interior, ginásio, quartos individuais para os três filhos Thiago, Mateo e Circo, ar condicionado, estacionamento coberto e ainda um grande jardim.

A fachada do Palais Rose. Foto: Cogemad

A apenas vinte minutos de Paris fica o Palais Rose, situado no luxuoso Parque Ibis del Vésinet, no bairro Chatou. O Palais Rose – um autêntico palácio, foi construído em 1900 e retira inspiração do monumento Gran Trianón. Com 2 mil metros quadrados, tem todas as condições pedidas pelo argentino: quatro suites, piscina, ginásio e campo de squash.

Sala de jogos do Palais Rose. Foto: Cogemad

Dentro da propriedade existe igualmente uma casa de hóspedes e alojamento para o staff, bem como zona de spa, cinema e sala de jogos. Além disso, está a quinze minutos do local de trabalho do jogador, ou seja, o campo de treino do PSG. Será o Palais Rose o lar francês do argentino e da família? Só o futuro dirá, quando as negociações terminarem.