Hot Wheels e Fórmula 1 lançam primeiro carro em colaboração

No último mês, a Fórmula 1 não descansou com os vários anúncios de colaborações com marcas para o próximo ano e adiante. Depois de um contrato milionário de 10 anos com a LVMH e de um contrato com a LEGO, com a coleção a ser lançada para o ano, é agora a vez da Mattel, através dos carrinhos Hot Wheels.

Foto: @Mattel Creations

O primeiro lançamento desta coleção não faz referência a nenhuma equipa de Fórmula 1. O corpo do carro é feito de metal fundido, pintado de branco, vermelho, cinzento e, naturalmente, com a chama da Hot Wheels. No centro do capô está F1 e o número 68, ano em que os carrinhos surgiram, e que marcam a colaboração.

Foto: @Mattel Creations

O pequeno carro de escala 1:64, arredondando assim 2,5 centímetros de comprimento, foi feito para sair da sua caixa Kar Keeper, inspirada no design do "Original 16" da Hot Wheels. Emily Prazer, Diretora Comercial da Fórmula 1, afirmou: "É mais do que uma simples parceria; é uma celebração da velocidade, da criatividade e da inovação que proporcionará aos fãs uma nova forma de se envolverem com o desporto." Para treinar a habilidade de pit stop do consumidor, o modelo vem com três conjuntos de pneus Pirelli e rodas Real Riders, um com pormenores amarelos, outro vermelho e ainda outro em branco. Estes modelos de pneus são iguais aos utilizados em corridas de Fórmula 1.

Foto: @Mattel Creations

Vendidos em mais de 150 países, os carros Hot Wheels 1:64 foram o brinquedo mais vendido em 2023. Desde a sua fundação somam mais de 8 mil milhões de modelos vendidos - dando uma média superior a um carro per capita, mundialmente. No 75º aniversário da F1, com milhões de fãs por todo o mundo, a junção destas duas marcas e dos seus fãs de carros e corridas de todas as idades só pode acabar em sucesso.

Ao longo da próxima época de corridas e nas que se seguem, a Hot Wheels terá ativações da marca nalguns Grand Prix, com oportunidades de compra especialmente curadas para os eventos.

Foto: @Mattel Creations

Este primeiro modelo colecionável já está disponível para pré-venda, com um preço de €31. No entanto, o carro chegará às mãos dos colecionadores apenas em junho do próximo ano, quando já toda a coleção terá sido lançada.