Tudo o que sabemos sobre o novo filme de Brad Pitt que todos vão querer ver

A boa disposição de Brad que tem cativado tudo e todos. Foto: Getty Images

Brad Pitt ao lado de Damson Idris nos bastidores Foto: Getty Images

Em Silverstone, Brad Pitt esteve com alguns dos pilotos mais conhecidos da atualidade, entre os quais Carlos Sainz Jr. Foto: Getty Images

Foi no, em Inglaterra,que surgiram as primeiras imagens deste que promete ser dos filmes mais aguardados dos últimos tempos. Primeiro, por se tratar de um; segundo, porque temcomo. Ou a ordem deverá ser inversa?É quetem andado nas bocas do mundo, quer por estasdo filme que começaram a circular, quer pela sua última aparição pública no(em Inglaterra), onde claramente chamou a atenção pelo seu. O ator está a deixar todos estupefactos porque parece bem mais novo do que os seusPitt esteve, então, recentemente, com o ator britânico Damson Idris, em Silverstone, a gravar este filme sobre a Fórmula 1 que. Sabemos que, na obra, aa APXGP e que se estreou no, ocupando duas garagens ao lado da Ferrari. Sabe-se também que se trata de umafeita com o piloto, várias vezes campeão mundial de Fórmula 1.A realização do filme está a cargo dee a produção de, ambos responsáveis pelo filme de sucesso. O último também conhecido pela produção dos filmes da saga. A história gira, então, em torno da vida de(Brad Pitt), umque regressa às pistas para orientar seu(Idris), enquanto competem com os principais nomes daquele desporto.Brad Pitt deu, entretanto,à revista Variety : "Interpreto um piloto que correu na Fórmula 1 na. Elee desapareceu do mapa. Anos depois, começa a correr noutras categorias. O seu amigo, interpretado por, dono de uma equipa, entra em contacto com ele. Eles são os últimos colocados, estão sempre no fim da lista de qualificação, nunca marcaram um ponto (...) Mas, têm um, interpretado por Damson Idris, e pôem-me nisto como uma espécie de. Posso dizer que está incrível. Há, vocês nunca viram velocidade assim (...) É muito, muito emocionante".As cenas de corrida, entretanto já gravadas, foram realizadas com. Estasnão se revelaram as mais fáceis, tendo em conta que tiveram de ser planeadas de acordo com o calendário real da Fórmula 1 (incluindo treinos, classificações e corridas regulares).Por isso mesmo, nos dias em que decorreram as filmagens, estiveram presentes alguns dos maiores nomes da atualidade, comoou. Este último tirou mesmo umaLewis Hamilton e Charles Leclerc e publicou-a no Instagram.usado foi desenvolvido pelae passou por testes preliminares precisamente em Silverstone. Embora o filme ainda não tenha título ou data de estreia definidos, existem já grandes expectativas em torno da produção. Este mês, a Fórmula 1 divulgoupara o filme, na sua página oficial de Instagram.