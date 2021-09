HIIT. O segredo para um corpo saudável e fit?

É um treino de alta intensidade cujos intervalos entre os exercícios são muito curtos, de modo a fortalecer o corpo, a melhorar o sistema cardiovascular e, consequentemente, a resistência, podendo ser posto em prática de diversas formas. Parece complicado? Nem por isso.

Por exemplo, um indivíduo pode correr durante 40 segundo em alta velocidade, depois andar 20 segundos, voltar a correr mais 40 segundos, e assim sucessivamente até terminar essa ronda do treino. Há quem diga que este tipo de treino já seria utilizado por atletas no início do século passado na preparação para corridas e até no ciclismo.



Ao contrário do crossfit, o HIIT dá preferência ao com o peso do corpo em detrimento do levantamento de pesos. Graças ao sistema de treino de intervalos, o HIIT é ideal para, em conjunto com uma dieta equilibrada, queimar calorias e perder peso, pois tem na sua essência exercícios de cardio.

Além disso, o treino pode ser feito dentro ou fora de quatro paredes, como explica o site da Madame Figaro. De acordo com a mesma publicação, uma sessão típica de HIIT consiste num aquecimento de 10 minutos seguido de vários sets cronometrados.

No aquecimento corre-se e salta-se no lugar, para ativar as articulações e aquecer os músculos. Na parte principal da sessão realizam-se três sets de 20 minutos, o que geralmente, inclui oito exercícios diferentes – o treino de cardio envolve sprints e burpees, por exemplo, enquanto o fortalecimento muscular faz-se com acessórios como cordas ou bolas. Os últimos momentos são dedicados a alongamentos e a abrandar o ritmo cardíaco.

Importante não esquecer a aprovação médica antes de começar a fazer HIIT, em especial se sofre de patologias cardiovasculares ou de problemas de costas, articulações ou músculos.