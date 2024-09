Tratamentos com CBD em setembro para pôr a beleza em dia

Setembro é o mês que inicia o ano e o janeiro que nos perdoe. Se é importante ter cuidados redobrados na hidratação profunda da pele, depois da exposição solar das férias, fazer máscaras de rosto e envolvimentos de corpo, ou tratar finalmente das manchas ou dos derrames; este também é o tempo de tomar decisões. Seja refrescar a imagem com um corte de cabelo, arriscar numa maquilhagem diferente, repensar a alimentação e as disciplinas de exercício, quem sabe mudar de vida.

O spa é um lugar ótimo de reflexão, cuidado, amor-próprio e puro prazer. Meio dia que seja, se não for possível um dia inteiro. O Serenity - The Art of Well Being é uma cadeia portuguesa de spas de luxo já premiada pelos World Luxury Spa Awards (de 2019, em São Petersburgo), que tem o seu ex-libris no Pine Cliffs Resort, em Albufeira, mas também se encontra no Sheraton de Cascais, no Hyatt Regency, em Lisboa, e no Fairmont the Palm, no Dubai. A Must foi experimentar o da capital que, aos domingos, inclui brunch.

O Serenity nasceu em 2015 quando a United Investments Portugal (UIP) iniciou o trabalho hercúleo de expandir e renovar o grande clássico de luxo que é o resort Pine Cliffs, tornando inevitável construir um spa à altura dos seus clientes exigentes e experimentados nos melhores spas do mundo. É aqui que entra Maria d'Orey, criadora do conceito do Serenity desde o primeiro momento, lembramo-nos ainda do seu pequeno spa com o mesmo nome, que ficava nas Avenidas Novas e já dava nas vistas pela competência e uma boa relação rara de qualidade-preço. Um ano depois chega ao Algarve, inspirado nas tradições de cura da cultura indígena, e das várias filosofias orientais milenares que andam a par dos melhores tratamentos holísticos. Por isso, a palavra bem-estar está sempre presente, e além das salas de massagens e tratamentos, todos os spas têm um circuito termal de jatos para as costas em piscinas interiores aquecidas, a que chamam de Oasis, jacuzzi e duches sensoriais, e uma fonte de gelo mesmo ao lado das cabines da sauna e do banho turco, que deviam ser obrigatórios.

Se o Serenity do Pine Cliffs é o ideal para fugir da cidade e escapar a um burnout, e tem mesmo programas específicos e completos com essa finalidade, a sua versão lisboeta, embora mais pequena, tem tudo para umas horas de lenta felicidade. Em dias de maior azáfama talvez não consiga desfrutar tão bem da banheira de jacuzzi mas, de resto, tudo pode ser experimentado com tranquilidade e sem pressas. Para preparar o corpo, que fica mais relaxado e disponível, e entregá-lo às mãos experientes dos massagistas, alguns deles premiados, e potenciar os efeitos da sua magia.

A lista de massagens e tratamentos é extensa, há de tudo para cada um: da enérgica massagem shiatsu japonesa, à massagem tailandesa, da revigorante massagem desportiva que desanuvia tensões e dores musculares, à massagen de relaxamento que acorda o sistema circulatório e linfático, da profundidade das pedras quentes a uma inesperada sessão com velas aromáticas, de práticas desintoxicantes com produtos marinhos, às mais holísticas com óleos essenciais. É uma mão cheia de protocolos criados unicamente pelo e para o Serenity, algumas massagens são pensadas em exclusivo pelo staff especializado de cada spa específico, inspirados pelas necessidades dos clientes ou pela natureza que os rodeia, e assim nascem sessões com nomes sugestivos como Viagem de Sonho, Vista Mar ou Ilhas do Pacífico.

Se no Algarve encontra tudo, é um mundo - se puder, aventure-se na suite Aurum com o seu mais que tudo, vem com garrafa de champanhe e é uma experiência digna de reis -, nos outros spas estão as massagens e os tratamentos de rosto e corpo mais procurados, e os de assinatura. Um deles é feito à base de óleo de CBD, isto é, o canabiol, uma das centenas de substâncias químicas da Cannabis Sativa. Ainda assim, é altamente aconselhável, porque consegue experimentar a leveza e tranquilidade que derivam das suas qualidades reconhecidas para relaxar o sistema nervoso central, por isso é ministrada em alguns tratamentos da epilepsia, ansiedade, Parkinson, Alzheimer e dor crónica.

Existe um facial anti-idade à base de CBD que dura uma hora e vinte minutos num trabalho de pressão e equilíbrio dos pontos energéticos, que suaviza linhas e rídulas de cansaço e tem fortes efeitos anti-inflamatórios, de cicatrização e hidratação da pele sensível do rosto. A sua versão para o corpo dura 50 minutos, e tem na sua base uma massagem corporal revitalizante que trabalha a energia e o seu equilíbrio total, já que ativa o plexo solar, um centro de calma e de vitalidade natural. Mais, promove o reforço do sistema imunitário, porque é um pouco analgésico e anti-inflamatório, são conhecidos os seus benefícios na redução de estados ansiosos e as insónias, tal como a erva fumada, mas descanse pois aqui falamos CBD, e não de THC, por isso, o máximo de high que terá é o seu corpo a emanar contentamento ao sair do spa.

