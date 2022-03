Como Robert Pattinson atingiu a perfeita forma física para o novo Batman

Acabado de chegar às salas de cinema nacionais, The Batman é sempre uma estreia muito aguardada. Não é novidade nenhuma que este papel de super-herói contempla planos de exercício e alimentação restritos, e em muitos casos altamente exigentes.

Robert partilhou a sua rotina de treino numa entrevista ao site On Demand Entertainment, afirmando que aprendeu a apreciar o processo de ficar em forma assim que passou "a marca das seis semanas".

Embora em tempos tenha criticado Hollywood por esperar que as estrelas de ação masculina transformem os seus corpos para personagens como esta, de forma radical, o ator de 35 anos confessou à Healthy For Men que o Batman o fez abraçar a importância da condição física, inspirando-se nas estrelas da Marvel como Chris Evans ou Chris Hemsworth.

Como disse à GQ numa entrevista recente, os treinos do ator começavam bem cedo. "Eu tinha uma explosão de energia de manhã, treinava e depois tinha cerca de 15 minutos até ter de vestir o fato." Antes de a pandemia deixar as filmagens em espera, Robert partiu o pulso e sentiu-se bastante recuado, "parti o meu pulso logo no inicio ao fazer uma acrobacia, mesmo antes do covid-19", disse à revista.

Treino de manhã Foto: Pexels

Equilíbrio Foto: Pexels

Que tipo de exercícios, afinal, Robert fez? O ator confessou treinar muito a zona do abdómen, e os exercícios principais consistiam em prancha lateral, bicicleta, abdominal simples com peso e supermans, sendo que fazia 25 repetições de cada.

Exercícios de abdómen Foto: Pexels

Provavelmente devido ao COVID-19, Robert fez muitos dos seus treinos no exterior. Corria de 5 a 10 km cerca de três a quatro vezes por semana. Para além de cardio, também fazia exercício na praia ou boxe no exterior. Robert até ia de vez em quando passear para relaxar: "fui sempre um defensor de longas caminhadas como forma de relaxar e libertar a mente", revela a Healthy for Men.

Treinos no exterior Foto: Pexels

Pattinson também sabia que comer de forma saudável juntamente com os exercícios era necessário para ver realmente progressos. Por isso, fez algumas mudanças na sua dieta, limitou o álcool, carnes processadas, e alimentos fritos. Papas de aveia com proteína de baunilha em pó ou atum enlatado com molho tabasco eram alimentos específicos que faziam parte da sua dieta.