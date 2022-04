Como evitar dores nas costas durante a corrida

Apesar de ser uma atividade que pode ser praticada em qualquer lugar, a corrida é considerada um exercício de alto impacto que, sem a devida orientação, pode causar dores ou lesões. A dor lombar é bastante comum e de acordo as explicações do médico americano Jordan D. Metzl ao The Healthy, na maioria dos casos pode ser resolvida se tivermos em conta certas indicações.

A falta de força na zona do abdómen é uma das razões por que sentirmos dor nas costas ao correr. Desta forma, segundo o médico Metzl, ao fortalecer os músculos das costas, abdómen e ancas com outros exercícios, podemos prevenir este desconforto. Além disso, o profissional realça a importância do comprimento do passo para uma corrida saudável. "Um passo longo pode causar dores nas costas", explica o especialista. Opte por passos curtos para prevenir problemas futuros.

Uns músculos bem preparados e aquecidos funcionam melhor e ficam muito menos lesionados. Por isso, independentemente da distância que corre, aqueça antes e alongue depois do treino.

As sapatilhas contam com um grande papel no que diz respeito ao bem-estar das nossas costas, durante a corrida. Se pretende correr longas distâncias, opte por sapatos com um bom amortecimento, mesmo que sejam maiores ou mais pesados, aconselha este médico. Por outro lado, se quiser concentrar-se na velocidade e não na distância, priorize um modelo de sapato mais leve, sem o mesmo grau de amortecimento.

Com estas dicas consegue aperfeiçoar as suas sessões de treino. Contudo, se a dor persistir, a primeira coisa a fazer é consultar um especialista.