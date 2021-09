Henry Cavill. Como o ator conseguiu o corpo do Super-Homem

Henry Cavill é conhecido por protagonizar papéis de autênticos "monstros" do ginásio, como Geralt of Rivia, da série The Witcher ou o famoso Super-Homem, herói da DC Comics.

Em entrevista à GQ americana, o ator britânico contou que tipo de dieta seguia e como foi a sua jornada no mundo do desporto e dos suplementos. "Tenho andado a questionar o meu treinador, Dave Rienzi, cada vez mais sobre o porquê de tudo. Porque isto em vez daquilo? Não são ambos carbohidratos? E assim a minha jornada está ainda em progresso", explicou à publicação. Mais recentemente, Cavill tornou-se embaixador da marca de suplementos MuscleTech, uma escolha óbvia para quem passa tanto tempo a treinar.

Segundo o ator, um dos passos mais importantes para se manter em forma e não perder músculo enquanto treina é tomar um batido de proteína antes de ir dormir todas as noites. "Os batidos antes de deitar são a minha salvação. É importante garantir que todas as coisas certas estão a entrar na hora certa para não se perder nada e não se desperdiçar horas no ginásio".

Mas o que é que o protagonista do Super-Homem come regularmente?

"Tudo depende do que estamos a tentar alcançar", explica Cavill. "De momento estou em pré-produção para um filme. Vai haver ação [no fime] e por isso durante o dia estou a fazer muitas cenas de luta, a aprender coreografia, e isso é obviamente físico. Então tenho de equilibrar o meu cardio e o meu treino de ginásio dependendo do que vamos fazer no dia", explicou.

Num dia típico, a primeira refeição é um batido de proteína de baunilha com aveia e fruta. A outra parte do pequeno-almoço é uma omelete com fiambre e cerca de 170 gramas de carne de vaca. "Dependendo de quando treino, bebo sempre um batido depois do ginásio, mas depois passo à segunda refeição do dia cerca de três horas depois, que é frango e arroz branco com molho de caril", afirmou à GQ.

A terceira refeição, três horas após a segunda, é novamente frango com arroz, sendo que a quarta é bife com batata doce. "Tenho quem me prepare as refeições e as entregue a cada três dias - tempo para preparar as refeições antes é impossível com o meu horário", contou a publicação. "E depois disto é o batido antes de dormir", embora este não contenha fruta nem aveia.

Relativamente a suplementos, o britânico admitiu ainda que existe um que lhe é essencial. "Sinto que a proteína vegan é uma resposta demasiado fácil porque é praticamente a minha dieta. Isso é uma necessidade absoluta. Não consigo viajar sem ela. Mas sem ser isso, é o pré-treino Shatter Elite", disse o ator, afirmando que lhe dava um bom boost de energia quando estava a treinar para a The Witcher. "Antes do trabalho, levantava-me às 4h ou 4h30 da manhã para fazer uma hora e meia, duas horas e meia de fisioterapia. E acabava com sprints. Então, antes do trabalho, quando ainda tinha 12 horas pela frente, enquanto recuperava de uma lesão bastante grave – precisava absolutamente desse boost", explicou, referindo-se ao pré-treino.



Por fim, mesmo treinando horas a fio durante meses para os seus papéis, Cavill deixou claro que ir ao ginásio não deve ser visto como algo terrível. "Se há algum tipo de truque, é encontrar alguma coisa que gostemos de fazer e fazer isso, especialmente quando se trata de manutenção [do físico]".