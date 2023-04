Eis o número de passos que devia dar por dia

Com a chegada da primavera, o sol prolonga-se por mais tempo e o mau tempo já não serve como desculpa para ficar em casa ao fim da tarde. E se essas não eram razões suficientes para começar a fazer umas caminhadas, eis que a Public Health Agency, a autoridade de saúde na Irlanda do Norte, encontrou outras: aumentar o número de passos que dá por dia tem um impacto na saúde mental e física.

"Uma caminhada em passo rápido pode reduzir a ansiedade, ajuda a controlar o peso, diminui a pressão arterial e pode ajudar a dormir melhor", esclarece Hannah McCourt, membro da PHA, nas áreas de saúde e bem-estar, citada pela BBC. Por isso mesmo, recomenda a intensificar, gradualmente, a quantidade de passos que dá, "de modo a sentir os seus benefícios".

De acordo com um estudo publicado recentemente no JAMA Network Open, o ideal seria caminhar oito mil passos (cerca de 6,4 quilómetros) por dia, uma ou duas vezes por semana. Concretizá-lo contribuiria para uma redução significativa do risco de doenças cardiovasculares e uma morte precoce.

Quem não tiver tempo - ou vontade - para aproveitar as últimas horas da tarde para se exercitar, pode sempre aumentar o número de passos ao longo do dia. Como? Estacione o carro mais longe do seu local de trabalho, opte pelo caminho mais distante para ir ao supermercado ou saia na paragem de autocarro ou metro anterior. São estas pequenas mudanças que fazem a diferença.