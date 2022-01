Os 12 empregos mais procurados em 2022, segundo o LinkedIn

De teletrabalho a horários desfasados, a pandemia virou do avesso a definição de emprego e de local de trabalho, ao mesmo tempo que o mercado está a mudar a passos largos. As indústrias procuram sobreviver às mudanças inevitáveis e os trabalhadores questionam a sua profissão e qual a melhor direção a seguir. O LinkedIn apelidou este fenómeno de Great Reshuffle.

Para a lista Jobs on the Rise 2022, a rede social cruzou os dados dos empregos cuja taxa de crescimento mais aumentou nos últimos cinco anos, em oito países europeus – Espanha, Itália, Holanda, Reino Unido, França, Alemanha, Polónia e Suécia. Mais do que estatísticas, é um vislumbre do que pode vir a ser o futuro. As profissões são as seguintes:

Responsável de Vendas - Lidera departamentos cujo objetivo é a otimização máxima das vendas, através da melhoria da sua eficiência e da identifcação de oportunidades de crescimento.

Representante de Desenvolvimento de Negócios - Os representantes de desenvolvimento de negócios são geralmente vendedores em início de carreira que estão responsáveis por identificar e chegar a potenciais clientes.

Assistente de faturação - Por norma, trabalha no departamento de contabilidade de uma empresa. Gere a emissão de faturas, o controlo de pagamentos, entre outras funções.

Consultor em Administração Pública - Este tipo de consultor aconselha as instituições públicas em várias áreas, de modo a terem um melhor serviço. A modernização das infraestruturas ou a melhoria dos sistemas informáticos são alguns exemplos.

Analista de produtos - O analista avalia os produtos de uma empresa e verifica se estes satisfazem as necessidades atuais e futuras do mercado.

Engenheiro de Robótica - É responsável pela construção e teste de robôs.

Engenheiro de machine learning - O engenheiro de machine learning desenvolve, programa e testa sistemas de inteligência artificial para produtos e aplicações.

Arquiteto de Cloud - É responsável pelo conceito e posterior construção de ambientes em Cloud que se adaptam às necessidades comerciais de uma empresa.



Engenheiro de Fiabilidade de sites - Cria e implementa ferramentas de software para maximizar a fiabilidade e a eficiência de um sistema informático.



Engenheiro de Dados - O engenheiro de dados constrói sistemas que transformam os dados brutos de uma empresa em formas úteis para usos analíticos.

Especialista de Recrutamento - Tal como o nome indica, contrata e integra novos trabalhadores numa empresa.

Inspetor de Alfândega - Vigia e fiscaliza o embarque e desembarque de passageiros e bens em fronteiras terrestres, marítimas e aéreas.