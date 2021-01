Esta bicicleta tem carimbo de luxo

São dois símbolos do luxo francês que se juntam para aliar o melhor de dois mundos. A Louis Vuitton, marca de moda de luxo, e a Maison Tamboite, centenária na produção manual de bicicletas de luxo, sob medida e com os materiais mais exclusivos, decidiram trabalhar num lançamento conjunto.



O resultado é uma linha de bicicletas, a LV Bike, exclusiva, com design retro e ao mesmo tempo funcional e ecológica.

A bicicleta LV pensada tendo por base o modelo clássico da Maison Tamboite e concretizada sob a visão Louis Vuitton, com uma série de pormenores alusivos ao ADN desta última.

Bicicleta LV Foto: Louis Vuitton

O modelo conta, por isso, com um conjunto de detalhes especais: o monograma LV está presente em locais como o assento, o cesto e a estrutura principal da bicicleta, feita exclusivamente à mão com acesso a materiais como madeira e couro; vem também com iluminação LED, tracker e amortecedores debaixo do selim e ainda pneus sem ar, um sistema de transmissão de duas velocidades e a oportunidade de gravar as suas iniciais na roda traseira; a estrutura em metal foi também criada em aço esmaltado e cromado para a tornar mais leve; isto sem esquecer o pormenor da corrente com a flor do monograma e ainda o logotipo nos pedais.

Bicicleta LV Foto: Louis Vuitton

Existem dois modelos disponíveis, o primeiro com uma cesta na parte frontal e o segundo com uma pintura de diamante na parte de trás e vêm em quatro cores possíveis: vermelho, azul, preto e amarelo. Como seria de esperar, tanta personalização tem um valor. A bicicleta está disponível por aproximadamente 22 mil e 700 euros, e está à venda nas lojas Louis Vuitton de todo o mundo, sob encomenda.