Jaguar da família real inglesa vai a leilão

No próximo dia 24 de março, a reputada Sotheby's vai organizar um leilão muito especial. Trata-se da coleção de arte, mobiliário e jóias da família Mountbatten. Entre as 384 relíquias, está incluído um Jaguar que pertenceu a lord Louis Mountbatten.

Falamos, nada mais nada menos, do que do tio do duque de Edimburgo, marido da rainha Isabel II. Lord Mountbatten era carinhosamente apelidado na família de "Tio Dickie" e a sua predelição por carros de luxo nunca foi segredo para nínguém. O modelo que vai agora a leilão era um dos seus automóveis mais emblemáticos, o Jaguar 420.



Jaguar 420 Foto: Sothebys

O carro foi um presente da sua mulher, Edwina, nos anos 1960.

O facto do carro ser personalizado torna-o ainda mais fascinante, começando pela cor, já que o Jaguar 420 de 1967 teve direito a uma pintura azul clara, apelidada mesmo como "Mountbatten Blue".



Mas há mais: o carro tem as insígnias reais Mountbatten inscritas, por exemplo no tejadilho e nas portas, e tem um dos primeiros para-brisas dianteiros aquecidos em modelos Jaguar. Na altura, dispunha ainda de uma pequena coroa vermelha colocada perto do para-brisas, que permitia a Mountbatten conduzir a alta velocidade, sem que fosse questionado pela polícia.



O motor é de 6 cilindros de 4235 centímetros cúbicos e 245 cavalos. Apesar de ser um carro bem à frente do seu tempo, acabou por ficar na sombra de outros modelos Jaguar como o E-Type, por exemplo. Agora a Sotheby's está a pedir entre as 10 mil e as 20 mil libras por ele, algo como 11,640 e 23,280 euros.

Mountbatten era irmão da mãe do duque de Edimburgo e teve um papel de relevo nas Forças Militares do Reino Unido, com um destaque proeminente na Marinha Real britânica. Morreu em 1979 num atentado do IRA.