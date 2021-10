A nova colaboração da Dior está a fazer-nos transpirar

Quem disse que praticar exercício físico tinha de ser só suor e lágrimas. Se for possível acrescentar alguma elegância à experiência e torná-la um pouco mais glamorosa quem poderá dizer que não?.

Tudo começou a propósito do lançamento da linha de sportswear Dior Vibe, criada por Maria Grazia Chiuri para o desfile da coleção cruise em Atenas, em junho deste ano. Dali surgiu uma gama muito completa de equipamento de desporto com carimbo de luxo como ténis com apontamentos em ouro, leggings e calções de treino ou mesmo soutiens de corrida com padrões personalizados e ainda sacos de ginástica. Em suma, o pedaço de excentricidade que nos faltava para enfrentar as horas de provação no ginásio, em casa ou na rua.

Como parte desta mesma incursão da Casa francesa pelos meandros do desporto, surge agora a colaboração Dior X Technogym. O irreverente encontro alia a inovação e o design da Technogym à exclusividade e atenção ao detalhe proporcionadas pela Dior.

Assim, é-nos apresentada uma gama de edição-limitada de produtos de fitness que incluiu uma cativante passadeira de corrida que se conecta ao seu tablet, uma bola desenhada para promover exercícios de flexibilidade, tonificação e equilíbrio (e que funciona tanto como assento como ferramenta de bem-estar) e, finalmente, um banco de pesos multifuncional, perfeito para espaços pequenos, que inclui uma série de halteres e elásticos que permitem realizar mais de 200 exercícios, através da conexão à app da Technogym.

O design das peças é pautado pela dualidade entre a cor branca e preta, com os respetivos nomes da marca inseridos em locais estratégicos e ainda a estrela Dior, o amuleto do seu fundador.

A linha de materiais de fitness estará disponível a partir de janeiro de 2022, nas boutiques Dior de todo o mundo.