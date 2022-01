Eis os treinos que serão tendência em 2022

Os últimos meses de pandemia mudaram drasticamente a nossa vida, desde a forma como trabalhávamos até ao modo como praticávamos desporto. Fomos obrigados a adaptarmo-nos a uma nova realidade e criámos novos hábitos que na altura nos pareciam impensáveis. Hábitos esses que trazemos para 2022, principalmente no que toca ao exercício físico.

Acessórios tecnológicos

Aliar a tecnologia ao desporto não é algo novo. Contudo, parece que o último ano de pandemia revelou-se um verdadeiro boost para as marcas que produzem este tipo de acessórios, como a Apple e a Samsung. Não estamos a falar apenas dos relógios fitness com mil e uma funções, mas também dos espelhos inteligentes que ajudam com a postura e dos fatos de banho que leem os níveis dos raios UV, por exemplo.

Ao ar livre

Tornou-se a realidade de muitos de nós quando os ginásios encerraram e mantém-se como tendência para o novo ano. Até porque existem estudos que demonstram que correr numa passadeira não tem os mesmos benefícios que correr ao ar livre, afirmou o médico Sandro Demaio ao jornal ABC.



Exercício online

Praticar desporto com base em vídeos na Internet é certamente outro resquício da pandemia que se arasta para 2022. A diversidade de treinos e modalidades é espantosa. Yoga, pilates, HIIT, é só escolher.

Exercício consciente

É um termo relativamente recente e define-se como uma abordagem holística ao exercício físico, envolvendo tanto o corpo como a mente. A sua popularidade crescente não é de estranhar, principalmente depois dos estragos que os confinamentos deixaram na saúde mental de muitos.

Treinos personalizados

Esta é uma tendência que poderá desagradar aos fãs de aulas de grupo, seja de que modalidade for. Embora as aulas sejam uma boa forma de ganhar motivação, apostar em treinos personalizados (sozinho ou em grupos pequenos) é o workout predileto deste ano.