O treino de 20 minutos que toda a gente devia experimentar

As redes sociais podem ter as suas desvantagens, mas há um mundo de possibilidade positivas que se abre quando as sabemos usar da maneira certa. Os planos de treino da alemã Pamela Reif, uma professora de fitness que se tornou influencer (à data, tem 5 milhões de subscritores no Youtube e 6,5 milhões no Instagram) ao começar por partilhar as suas rotinas de treino, tornaram-se uma tendência no universo do fitness.

Porquê, se há inúmeros planos de workout espalhados pela internet fora? Primeiro, podem ser realizados em qualquer parte: seja no ginásio, em casa, ou no parque/jardim mais próximo. Depois, são de curta duração: os mais famosos duram exatamente 20 minutos, embora Pamela Reif tenha outros planos de 10, 30 ou 45 minutos. Este método assemelha-se, em termos de intensidade, ao método Tabata.



"20 Min Full Body Workout", e que deve ser realizado todos os dias para que os resultados comecem a notar-se, não sem complementar tudo isto com uma alimentação equilibrada, preferencialmente em défice calórico (para quem pretende perder peso, por exemplo). Veja o treino em questão, abaixo.