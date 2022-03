Este exercício diário dura apenas 5 minutos e pode ser feito sem equipamento

Por norma, gastamos algumas horas por semana no ginásio. Afinal, o desporto regular tem inúmeros benefícios para a saúde. Contudo, sabemos que manter uma rotina estável não está sempre ao nosso alcance. O trabalho e outras coisas da vida arranjam sempre forma de se intrometerem no pouco tempo livre que temos e quando damos conta estamos felizes por ter meia hora para almoçar em paz e sossego.

Se se encontra nesta situação, saiba que há um exercício que pode praticar mesmo durante as horas de expediente, e em qualquer lugar. Tudo o que necessita é uns quantos degraus e cinco minutos. É verdade, subir e descer escadas durante alguns minutos é o suficiente para exercitar o corpo, pôr-nos a transpirar e até perder peso.

Exemplo disto é o que aconteceu a um grupo de indivíduos que participou no estudo, mais tarde publicado no The Korean Journal of Sports Medicine. O treino dos voluntários, que tinham todos excesso de peso, era baseado na subida e descida de escadas duas vezes ao dia, durante três semanas. No final, todos tinham perdido até 2,5kg de gordura.

Um estudo tão simples demonstra como a troca das rampas e dos elevadores por escadas, quando possível, pode fazer uma grande diferença na nossa saúde. E se quiser "apimentar" o treino, pode sempre prolongar os cinco minutos ou até passar a subir dois degraus de cada vez.