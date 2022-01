O novo acessório de treino: um espelho virtual

permite-lhe verificar a sua condição física, tem uma panóplia de aulas profissionais à escolha, desde HIIT a ioga, cada uma delas conduzida por um instrutor iFIT certificado e que pode visualizar num ecrã táctil HD, por exemplo. E isto são só apenas algumas qualidades. Um senão? O preço dos os espelhos virtuais de treino rondam os €2000, quando não são mais caros.

Seestá entre as resoluções de ano novo que ainda não entraram em vigor a meio de janeiro, não há razão para desesperar. O espelho virtual de treino é oficialmente uma tendência, e como todas as tendências queremos saber porque tem tanto sucesso (ou, pelo menos, porque o mundo do fitness fala dela). Disponível em várias marcas como a Mirror ou a ProForm, esta última à venda em Portugal, trata-se de um espelho virtual que reproduz treinos, seja uma aula de boxe ou uma sessão de pilates, num espelho, onde a pessoa se vê refletida.Tudo a partir do conforto da sua própria casa - e tudo sob a orientação de personal trainers virtuais, que vão indicando os exercícios do treino no espelho conforme o programa que selecionar. O modelo The Vue, da ProForm,