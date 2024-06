Le Sirenuse exibe o mosaico de piscina do artista Nicolas Party

Depois de uma contemplação, o projeto desenhado pelo mesmo tinha como objetivo criar um jogo exuberante de formas orgânicas sobrepostas e interligadas que destilam a vista do mar e das montanhas do terraço à beira da piscina do Le Sirenuse. Foto: Brechenmacher & Baumann

Com um padrão abstrato, a recente obra do artista suíço procura não se demarcar-se da piscina e da paisagem, mas sim. Esta obra faz parte de umados proprietários do famoso hotel da Costa Amalfitana, a família Sersale, cujo objetivo para este ano é incluir obras de 11 artistas internacionais de renome no design movimentado do hotel.Nicolas Party aceitou o desafio lançado: a remodelação da piscina do hotel. Mas não com qualquer material., algo que Party nunca antes tinha explorado artisticamente. Após uma contemplação, a ideia desenhada pelo artista tinha como objetivo criar um jogo exuberante de formas orgânicas sobrepostas e interligadas que enaltecem a vista para o mar e para as montanhas do terraço à beira da piscina do Le Sirenuse numa paisagem aquática alegre e ondulante que se desloca e dança debaixo de água.A escolha da pedra não foi um acaso e. Antonio Sersale conta, num comunicado partilhado, que tudo teve por base o desejo de respeitar a visão do seu falecido pai, Franco Sersale. O fundador tinha ficado encarregue da piscina quando o espaço foi inicialmente fundado. "Primeiro, em meados da década de 1980, pediu à designer Raimonda Gaetani, de Positano, para acrescentar um mosaico de sereias à pequena pérgola na extremidade leste, um trabalho que aludia às grutas de conchas das grandes vilas barrocas de Itália. Depois, no início dos anos 90, mandou revestir a piscina com mosaicos, com um friso à volta da borda que reproduzia o contorno de um mosaico de chão de estilo grego do século II a.C. que o tinha impressionado no Museu Pergamon de Berlim. Por isso, quando pedimos ao Nicolas para criar um mosaico para uma piscina que estava a começar a mostrar a sua idade", continua Antonio, "estávamos apenas a dar continuidade a uma tradição inaugurada pelo meu pai há quase quarenta anos."