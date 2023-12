Estudo japonês revela impacto surpreendente do wasabi na memória

O wasabi, o condimento picante que acompanha o sushi, vai além do seu papel na culinária japonesa, revelando propriedades notáveis para melhorar a memória, de acordo com um estudo da Universidade de Tohoku, Japão. O principal componente ativo, 6-MSITC, um antioxidante e anti-inflamatório raro no reino vegetal, mostrou resultados impressionantes no aumento da capacidade de memória.

O estudo envolveu 72 indivíduos saudáveis entre os 60 e os 80 anos, que receberam 100 miligramas de extrato de wasabi antes de dormir. Após três meses, o grupo tratado registou um aumento significativo na memória de trabalho e na memória episódica. Surpreendentemente, a pontuação média do grupo tratado foi 14% superior à do grupo placebo, com uma notável melhoria de 18% na memória episódica.

Rui Nouchi, investigador principal do estudo, partilhou com a CBS News até onde foram os resultados, que superaram as expectativas com base em estudos anteriores com animais. O 6-MSITC do wasabi, segundo Nouchi, reduz a inflamação e os oxidantes no hipocampo, a área do cérebro responsável pela função de memória.

Apesar do potencial do wasabi, existe um desafio: a autenticidade. A pasta de wasabi servida na maioria dos lugares pode ser antes feita de rábano branco tingido de verde, uma vez que o wasabi genuíno é notoriamente difícil de cultivar.

O estudo, publicado na revista Nutrients e financiado pela empresa de wasabi Kinjirushi Co., sugere novos caminhos na pesquisa sobre os benefícios do wasabi, com planos para testes em grupos etários diferentes e investigações sobre o seu impacto no declínio cognitivo em pacientes com demência.