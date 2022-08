O exercício de 1 minuto que elimina a dor nas costas (e que pode fazer no trabalho)

Quem passa longas horas sentado à secretária sabe que a probabilidade de sentir dores nas costas ao fim do dia é grande. Maior ainda se não praticar exercício físico regularmente. E embora não se trate de uma solução permanente, existe um alongamento simples e rápido que alivia o desconforto, e que até pode ser feito no escritório. Basta exercutá-lo corretamente, de modo a que surta efeito e não se verifiquem lesões.

Sentado com as pernas num ângulo de 90 graus e com as ancas para a frente, basta entrelaçar os dedos e levantar os braços acima da cabeça. O movimento deve ser sentido nas omoplatas, que deverão estar unidas, e na parte inferior das costas, formando um arco para a frente. Basta um minuto nesta posição e estamos prontos para voltar ao trabalho.

Contudo, se as dores forem recorrentes deve-se consultar um médico o mais rápido possível.