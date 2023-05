Três exercícios físicos para evitar as dores nas costas

Mil oitocentas e vinte seis horas é aproximadamente o tempo que uma grande parte da população passa sentada a trabalhar em frente ao computador. Segundo o fisioterapeuta Juan López, em entrevista à Condé Nast Traveler, esta é uma das causas mais importantes das dores de costas dos seus pacientes. Para combater estas dores excruciantes, Juan indica três exercícios físicos para se fazer todos os dias, seja ao início, a meio ou ao final do dia, de forma a evitar lesões que podem afetar o nosso quotidiano.

Primeiro, devemos começar por iniciar uma caminhada, seja na rua ou no escritório (sim, basta levantar-se e andar alguns metros, já está a contrariar a postura em que passa horas). Durante a caminhada deve ir rodando o pescoço para um lado e para o outro, de forma a melhorar a mobilidade da nossa coluna cervical. Este é o primeiro exercício que o fisioterapeuta recomenda, dizendo que basta realizá-lo durante dois minutos em cada hora do dia.

O segundo exercício passa por fazer alguns agachamentos, um simples gesto como levantar-se e sentar-se repetidamente pode melhorar a postura do nosso corpo e evitar as famosas dores de costas. É também importante ter o ecrã do computador ao nível do pescoço e usar uma cadeira adequada.

Por fim, e por mais estranho que pareça, a recomendação é substituir a cadeira tradicional por uma bola suíça, o típico acessório redondo com um material elástico, frequentemente usado em exercícios como pilates, ioga e ginástica. Esta bola é a melhor amiga de quem pretende corrigir a postura e evitar as dores. Dada a sua instabilidade, permite manter as costas sempre direitas e treinar o equilíbrio. No entanto, Juan aconselha a fazer esta mudança gradualmente, e realizar à mesma os dois primeiros exercícios pois passar muitas horas na mesma posição pode comprometer a mobilidade futura.