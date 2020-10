Este é o jogo para smartphone com mais downloads de 2020

Chama-se Among Us e é um jogo para computador e smartphone que se está a tornar cada vez mais popular. Tem como cenário o espaço e joga-se com quatro a dez jogadores, cada um com uma função diferente. A maioria são tripulantes, sendo que um deles será um impostor - o objetivo é identificá-lo enquanto se completam uma série de tarefas. Se se é o impostor, o objetivo é matar os tripulantes sem ser identificado por eles.

O jogo foi criado em junho de 2018 para Android e iOS, e posteriormente para o Windows, e foi desenvolvido pela InnerSloth. No entanto, só este ano é que se tornou viral, depois da através da divulgação por parte de vários Youtubers e Streamers.

O jogo é gratuito para smartphones (tanto na Google Play como na App Store), mas se preferir jogar no computador, tem de comprá-lo através da plataforma Steam por €3,99.

Atualmente, Among Us é o jogo com mais downloads para smartphones de 2020, segundo o website da Sensor Tower. O jogo conta com um total de 85 milhões de downloads nas plataformas móveis, no entanto, este número não conta com a totalidade do mercado chinês