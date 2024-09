Moscatel de Setúbal Superior 1924 – 100 garrafas vão a leilão

José Maria da Fonseca faz 190 anos, mas quem recebe o presente são os apreciadores do Moscatel de Setúbal. Porquê? Simples: para celebrar a ocasião, o mais antigo produtor deste vinho vai lançar uma edição limitada e numerada de 190 garrafas de Moscatel Superior de Setúbal 1924. Esta colheita centenária foi produzida com os métodos e técnicas adotados por José Maria da Fonseca quando fundou a empresa, em 1834. Se adorava ter este vinho na sua adega, saiba que, destas 190 garrafas, 100 vão a leilão no próximo dia 17 de outubro na Casa Museu da José Maria da Fonseca, em Vila Nogueira de Azeitão.

Este leilão incluirá, ainda, um total de 36 lotes entre os quais se contam outras colheitas antigas de Moscatel de Setúbal de anos como 1928, 1934, 1945, 1960 e 1962. E há um lote em particular que fará as delícias de qualquer benfiquista: um Moscatel de Setúbal Edição Comemorativa SL Benfica Bicampeonato Europeu 1961-62, que inclui uma garrafa de Moscatel de Setúbal Superior 1961 e um garrafa de Moscatel de Setúbal Superior 1962. A licitação termina com uma garrafa do especialíssimo Apótheose Bastardinho – foram produzidas unicamente 40 garrafas desta preciosidade, que são postas à venda em leilão e somente ao ritmo de uma por ano.

Para António Maria Soares Franco, co-CEO da José Maria da Fonseca e pertencente à sétima geração da família, "a realização deste leilão no ano em que celebramos o nosso 190º aniversário, vem reforçar o compromisso da nossa empresa na preservação do património cultural e histórico na produção de vinhos únicos, com destaque para os Moscatéis de Setúbal. Como empresa herdeira deste património, temos o dever não só de preservar, mas também de partilhar, sendo os leilões um momento único de partilha, interação e valorização."

E porque não são só as coisas más que nunca vêm sós – as boas, às vezes, também vêm acompanhadas –, para celebrar este lançamento, a Casa Museu José Maria da Fonseca prepara um jantar nas Caves, limitado a 100 lugares, que antecede o leilão. A inscrição no jantar e a participação no leilão, que está a cargo do Palácio do Correio Velho, tem um valor de 100 euros.