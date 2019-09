Como otimizar o tempo já!

Fazer um diário das tarefas e do tempo que se gasta com cada uma. A pessoa deve apontar tudo o que fez, nomeadamente tarefas importantes, tarefas insignificantes, pausas e deslocações. Fazer isso durante uma semana e analisar os resultados, no final, para ver se gastou o tempo de forma acertada. Começar sempre a trabalhar, sem interrupções, na tarefa mais importante e ir seguindo para as tarefas menos importantes. Se não conseguir fazer tudo durante o dia, pelo menos sabe que fez as tarefas prioritárias. Aprender a deixar o local de trabalho organizado no final do dia. No dia seguinte quando recomeçar, vai ter uma sensação de maior controlo sobre a sua própria agenda. Aprender a fazer a distinção entre as tarefas que pode delegar e as tarefas que tem mesmo de fazer direta ou pessoalmente. Escolher fazer aquelas que mais ninguém poderá fazer por si e que tenham a máxima importância na sua função. Quando está a trabalhar nas tarefas importantes, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para não ser interrompido. Não se dispersar. Evitar estar constantemente a ver o e-mail ou outra informação online.

A gestão de tempo é uma disciplina que requer algum planeamento e muita vontade de ser produtivo. Mas é também muitas vezes o suficiente para nos transportar para níveis de autocontrolo e de realização.



