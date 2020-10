10 mentiras que Donald Trump disse sobre a covid-19

A um mês das eleições presidenciais nos EUA, a corrida à Casa Branca teve de ser interrompida para que Donald Trump recupere. O presidente norte-americano divulgou as notícias no Twitter, escrevendo "esta noite, eu e a @FLOTUS (twitter de Melania Trump) testamos positivo à covid-19. Vamos começar a nossa quarentena e o processo de recobro imediatamente. Vamos ultrapassar isto JUNTOS!" Para além do casal da Casa Branca, os Estados Unidos registaram 884 mortes e 46 mil infetados com o vírus nessas últimas 24 horas. – Com estes últimos dados, o país fica com um total de 207 mil óbitos e 7 milhões de casos confirmados.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Entretanto, foi divulgado um estudo conduzido por investigadores da Universidade de Cornell, nos EUA, que indica que o presidente norte-americano foi o maior dessimulador de informação falsa sobre a infeção, estando o seu nome associado a 38% das "fake news" referidas nos meios de comunicação.

A revista The Atlantic publicou 10 mentiras que o presidente disse sobre a covid-19: