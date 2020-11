A árvore genealógica de Joe Biden: como a tragédia moldou o presidente eleito dos EUA

Conhecer os Biden: comecemos pelo princípio

No seu primeiro discurso como presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden falou de Barack Obama, Franklin Delano Roosevelt e John Fitzgerald Kennedy. Mas também falou, de forma reveladora, sobre a influência da sua família.

"Não estaria aqui hoje sem o amor e apoio incansável da Jill [sua mulher], de Hunter e Ashley [seus filhos], dos seus cônjuges e todos os nossos netos, e de toda a nossa família", declarou. "Eles são os meus amores".

Ao longo dos anos, Biden nunca fez segredo sobre o facto de ser muito próximo da sua família. Nos seus discursos, referiu-se vezes sem conta à influência da sua mãe e do seu pai na formação da pessoa que é hoje.

Durante a corrida às presidenciais norte-americanas, os debates desviaram-se muitas vezes para o campo pessoal – se atentarmos ao primeiro debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden, Trump disse que Hunter, filho de Biden, tinha sido dispensado do exército devido ao uso de cocaína – uma declaração que Biden negou.

Posteriormente, houve rumores associando Hunter a negócios corruptos na China e na Ucrânia, o que levou Trump a chamar aos Biden uma "família do crime organizado".

Para dar uma imagem mais clara de Joe Biden, mergulhámos no seu passado para descobrir de que forma foi educado e qual a história da sua família. Comecemos pelo princípio.

Pais e avós

O avô de Joe Biden, Joseph Harry Biden, nasceu em 1893 em Baltimore, Maryland, e casou-se com Mary Elizabeth Robinette, nascida em 1894, também no estado de Maryland. Joseph estava no negócio do petróleo – começou por fazer entregas de óleo de parafina (querosene) e mais tarde integrou a equipa de vendas na mesma empresa.

Joe Biden e pai Foto: Instagram de @joebiden







O filho de ambos, Joseph Robinette Biden, nasceu em 1915 e casou com Catherine Eugenia ‘Jean’ Finnegan, filha de imigrantes irlandeses nascida em 1917 em Scranton, Pensilvânia. Jean era uma "corajosa moça irlandesa com ideias próprias", segundo o relato do livro Joe Biden: A Life of Trial and Redemption, da autoria de Jules Witcover.

Joe Biden e a mãe Foto: Instagram de @joebiden







Jean e Joseph casaram-se em 1941. Um ano depois, a 20 de novembro de 1942, nascia o primeiro dos seus quatro filhos – Joseph Robinette Biden Jr (que era tratado por ‘Joey’) – e três anos após o fim da guerra o casal mudou-se para casa dos pais de Jean, em Scranton, devido a dificuldades financeiras que acabaram por ser ultrapassadas.

Quando Joe Biden foi reeleito Senador, com a mãe Foto: Getty Images







Criação e educação

Quando Joe Biden nasceu, Scranton tinha uma "aura distintamente pobre, de trabalhadores da classe operária cuja maioria tinha raízes irlandesas, italianas e polacas", segundo o livro de Jules Witcover. Biden foi criado num ambiente católico, tal como muitas crianças dessa zona naquela época. Ele era o mais velho dos quatro irmãos, seguindo-se a irmã Valerie (que mais tarde se tornaria a sua gestora de campanha) e os irmãos James e Frank.

Biden e Valerie sempre foram particularmente chegados; ela disse que ele é o seu "melhor amigo", ao passo que ele declarou este ano, num encontro religioso na Carolina do Sul, que "ela tem sido quem me conduz desde os meus três anos".

Quando Biden era ainda bebé, o seu pai arranjou emprego na empresa familiar do seu tio, a Sheen Armor Company, que floresceu durante a guerra, e a família mudou-se para Boston em 1944. Era um trabalho bem pago, que deu a Biden Sr. um gosto pelas coisas boas da vida. No entanto, a sorte não foi duradoura. Biden Sr. tentou abrir uma loja de móveis com um amigo, mas esse amigo aparentemente fugiu com o dinheiro da entrada para o negócio. Em seguida, tentou avançar com um empreendimento de pulverização de culturas agrícolas – mas, uma vez mais, perdeu o seu dinheiro. A família acabou por ter de ir viver com os pais de Jean, em Scranton.

Quatro anos mais tarde, Biden Sr. conseguiu emprego a limpar caldeiras, numa empresa de aquecimento e ar condicionado em Wilmington, Delaware, e a família mudou-se para essa localidade quando Biden tinha 10 anos – e Delaware tornou-se o estado a que chama de casa. Biden era próximo dos seus pais e é frequente citar as suas palavras de incentivo para que tivesse sucesso.

Enquanto criança, Biden gaguejava e os seus colegas de turma alcunharam-no de Joe "Impedimenta" (Joe "Impecilho"). Pior ainda: uma das freiras da escola católica que ele frequentava, a Archmere Academy, gozava com ele por causa disso. Segundo Biden, a sua mãe, uma católica devota que sempre lhe disse que a sua gaguez não o impediria de fazer o que quer que fosse na sua vida, foi até à escola e disse à freira: "se alguma vez voltar a dirigir-se nesses termos ao meu filho, volto cá e enfio-lhe a touca pela cabeça abaixo".

Biden acabou por conseguir controlar a sua gaguez, com a ajuda de terapia da fala e praticando em frente a um espelho em casa. Ele refere-se a esta sua batalha contra a gaguez como "o aspeto mais definidor da minha vida".

Casamento e filhos

Ainda em idade escolar, Biden ponderou seguir o sacerdócio mas, por conselho da sua mãe, decidiu ir primeiro para a faculdade e pensar melhor depois sobre se era esse o seu caminho. Entrou na Universidade de Delaware em 1961, onde liderou os protestos contra a segregação e onde foi chefe de turma no primeiro ano. Enquanto ainda ali estudava, Biden conheceu a sua futura mulher, Neilia Hunter, na praia em Nassau durante as férias de Primavera. Ela era filha de bem sucedidos proprietários de restaurantes em Nova Iorque e era aluna de segundo ano na Universidade de Syracuse, onde Biden acabou depois por tirar a sua licenciatura em Direito.

Hunter Biden numa cimeira do T&C Philanthropy em 2014 Foto: Getty Images









Casaram-se em 1966 e mais tarde mudaram-se para Wilmington, onde Biden exerceu advocacia a nível local. Neilia tinha um mestrado em inglês e tornou-se professora de Inglês numa escola pública da cidade de Syracuse.

O primeiro filho do casal, Joseph ‘Beau’ Biden, nasceu em 1969; seguiu-se rapidamente Robert ‘Hunter’ Biden, em 1970; e a filha Naomi, em 1971.

Joseph Beau Biden no The Tonight Show em 2008 Foto: Getty Images







Pouco depois de Biden ter sido eleito para o Senado, em 1972, Neilia e os três filhos do casal tiveram um acidente de viação: o carro da família chocou contra o reboque de um trator. Neilia e Naomi morreram na colisão; Beau e Hunter ficaram gravemente feridos e foram internados no hospital. Biden apanhava todas as noites o comboio da empresa ferroviária Amtrak para os ver depois do trabalho, o que lhe valeu a alcunha de ‘Amtrak Joe’.

Ashley e Joe Biden no evento de lançamento de Gilt x Livelihood, em Nova Iorque, 2017 Foto: Getty Images









Nessa altura, a sua irmã Valerie foi um grande apoio, assumindo o papel de mãe substituta de Beau e Hunter enquanto a família tentava recuperar da tragédia. "O que fiz nada teve de heróico", disse Valerie em inícios deste ano, ao falar num comício da campanha eleitoral na Carolina do Sul. "Fiz exatamente o que o meu irmão teria feito por mim. Chama-se família".

No seu livro de 2017 intitulado Promise Me, Dad, Biden escreveu: "A dor… ao início parecia-me insuportável, e demorei muito tempo a sarar, mas sobrevivi a esse suplício punidor. Consegui avançar, com muito apoio, e reconstrui a minha vida e a minha família".

Jill Biden e Joseph Beau Biden Foto: Instagram de @drbiden (Jill Biden)







Cinco anos após o acidente da sua mulher, Joe Biden casou-se com Jill Jacobs, que era então aluna da Universidade de Delaware e que acabou por se tornar professora de Inglês em Wilmington e mais tarde docente universitária. Em 1981 tiveram uma filha, Ashley Blazer Biden, e Jill ajudou a criar Beau e Hunter. Jill esteve sempre ao lado do marido na campanha eleitoral das presidenciais de 2020.

Jill Biden e Ashley Biden Foto: Instagram de @drbiden (Jill Biden)







Beau Biden estudou advocacia mas acabou por entrar para a Guarda Nacional de Delaware em 2003. Casou com Hallie Olivere e tiveram dois filhos, Natalie e Robert ‘Hunter’ Biden, em 2004 e 2006, respetivamente. Em 2008, a unidade de Beau foi destacada para o Iraque, onde prestou serviço como conselheiro jurídico na Judge Advocate General’s Corps [o braço jurídico do exército norte-americano].

Quando Beau regressou aos Estados Unidos, vindo do Iraque, assumiu o cargo de procurador-geral de Delaware e trabalhou estreitamente com Kamala Harris, que foi depois escolhida pelo seu pai para ser a sua vice-presidente na corrida às eleições de 2020. Beau anunciou que concorreria a governador em 2016, mas não chegou a ter hipótese de o fazer, uma vez que foi diagnosticado com um cancro cerebral e acabou por falecer a 30 de maio de 2015, aos 46 anos.

Robert Hunter Biden – conhecido como Hunter – trabalha atualmente como advogado e é também o fundador da empresa de capital de risco Eudora Global. Tem tido grandes batalhas contra o vício das drogas, sobre o qual tem falado abertamente em público.

Ashley Biden num jantar estatal na Casa Branca com o primeiro ministro italiano, 2016 Foto: Getty Images









"Eu peço-lhe desculpa", disse Hunter numa entrevista à revista The New Yoker ao falar sobre as conversas que tem com o seu pai, "e ele diz-me: ‘eu é que peço desculpa’ e depois temos um debate sem fim sobre quem deveria estar mais arrependido. E ambos percebemos que o único verdadeiro antídoto para tudo isto é conseguir vencer. Ele diz: ‘olha, isso vai desaparecer’. Há aqui, verdadeiramente, um propósito maior e isso vai acabar por desaparecer. Consegues sobreviver a este assalto?"

Jill e Ashley Biden nos Academy Awards em 2018 Foto: Getty Images







Hunter tem sido também alvo da imprensa devido à sua vida pessoal. Em 2017, ele e a sua mulher, Kathleen Buhle, com quem teve três filhos, divorciaram-se. Pouco depois, começou um caso com a viúva do seu irmão, Hallie. "Estávamos a partilhar um sofrimento muito específico", declarou Hunter à The New York sobre este relacionamento. "Comecei a ver a Hallie como a única pessoa na minha vida que compreendia a minha perda".

O casal separou-se no ano passado e Hunter está agora casado com Melissa Cohen, uma cineasta nascida na África do Sul.

Na corrida presidencial deste ano, Hunter fez manchetes quando foi tornado público um email de 2015 (cuja autenticidade não foi verificada) em que, aparentemente, se lia que tinha arranjado forma de o seu pai se reunir com um consultor da empresa de exploração e produção energética ucraniana Burisma enquanto era vice-presidente [da Administração Obama]. A campanha de Joe Biden negou que tivesse existido qualquer encontro daquele tipo.

A meia-irmã de Beau e Hunter, Ashley Blazer Biden, é assistente social e faz campanha pela reforma da justiça criminal. Mais recentemente enveredou também pela moda, tendo lançado a marca Livelihooh em 2017, angariando assim dinheiro para projetos comunitários na tentativa de corrigir a desigualdade de rendimentos. É casada com Howard Krein, que é cirurgião plástico.

Joe, Jill e Ashley Biden Foto: Instagram de @joebiden







Joe Biden tem sete netos, com idades compreendidas entre os 6 meses e os 26 anos, incluindo um novo neto (do seu filho Hunter e da mulher Melissa) cujo nascimento em março foi anunciado pelo The New York Post. Hunter tem três filhas da sua primeira mulher, Kathleen – Finnegan, Maisy e Naomi –, ao passo que Beau e Hallie tiveram uma filha, Natalie, e um filho, Robert ‘Hunter’.

Em março passado, numa conversa com o apresentador Jimmy Kimmel no seu programa [Jimmy Kimmel Live!] no canal televisivo ABC, Biden explicou de que forma estava a gerir as coisas para manter o contacto com os seus netos durante a pandemia. "Falo diariamente com todos os meus netos, com o meu filho e a minha filha, mas à distância", disse. "Na verdade, o meu filho Beau mora a um quilómetro e meio de mim, em linha reta. Eles vão lá para fora… e sentam-se no quintal, em duas cadeiras, e eu sento-me no alpendre, e temos as nossas conversas, porque não tenho permissão para ir abraçá-los. Sinto a falta disso".

Créditos: Katie Russell/The Telegraph/Atlântico Press

Tradução: Carla Pedro