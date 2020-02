Os presidentes mais ricos da história dos EUA

Eis os três multimilionários que irão competir nas eleições presidenciais de 2020: o Presidente Trump, Tom Steyer e o antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, um dos homens mais ricos do mundo.

Trump (no poder desde 2017), com uma fortuna de quase 2,9 mil milhões de euros, de acordo com a revista Forbes, está no topo da lista, sendo a pessoa mais rica da história dos EUA a ocupar a Sala Oval. Grande parte desta foi construída graças aos seus investimentos imobiliários, num valor estimado em 1,3 mil milhões de euros só em Nova Iorque, e à volta de 608 milhões de euros em imóveis fora da Big Apple.

Em segundo lugar está o Presidente John F. Kennedy (1961-1963), que nasceu numa família já abastada e que através do matrimónio com Jackie Kennedy (também de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos) juntou uma fortuna de mais de 922 milhões de dólares. A campanha de Kennedy foi financiada pelo pai, Joe, um dos homens mais ricos do país que fez fortuna no setor bancário.

Em terceiro lugar está George Washington (1789- 1797), o primeiro presidente dos EUA, cuja fortuna hoje valeria 484 milhões de euros. Washington tinha 300 escravos e uma enorme propriedade no estado de Virgínia, que se estendia por mais de 3 mil hectares.

O terceiro presidente eleito, Thomas Jefferson (1801-1809), tinha uma fortuna avaliada em cerca de 195 milhões de euros, oriundos de uma herança de dezenas de escravos e uma propriedade de mais de 1200 hectares.

Por último está Teddy Roosevelt (1901-1909), nascido numa família abastada e influente em Nova Iorque, detentor de uma fortuna de quase 115 milhões de euros. À semelhança de outros presidentes, enriqueceu graças à aquisição de terrenos, incluindo uma propriedade que ainda hoje se encontra em Long Island.