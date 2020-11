Estes objetos de luxo não são o que parecem

Fundada em 1946, a Fabbrica Pelletterie Milano, marca de malas de viagem e acessórios, aposta em modelos que espelhem dinamismo, design de luxo e ergonomia. Criar peças para o viajante contemporâneo, apelativas do ponto de vista estético e que apostam na leveza, segurança e funcionalidade, sem nunca perder o clássico chique italiano, e a missão da Fabbrica Pelletterie Milano.



A marca aposta em detalhes de design significativos, incluindo rodas japonesas super silenciosas nos seus trunks, alças finas em couro e cintos internos flexíveis para tornar a arrumação um pouco mais fácil. Além disso, trabalha em colaboração com designers de renome mundial e procura ativamente novos avanços tecnológicos para criar malas de viagem com estilo contemporâneo. A sua peça mais icónica até o momento é, muito provavelmente, a mala de viagem Bank Spinner, um exemplar criado em colaboração com o designer Marc Sadler.



edições especiais que são verdadeiras obras de arte funcionais e que transformam as viagens em aventuras descomplicadas: as malas de viagem Bedstation, Workstation, Cookstation e Pilates Station, disponíveis por encomenda. Inovadoras, estas edições combinam um design único, nos detalhes, combinado com elementos tecnológicos de alto desempenho.

Mala Bedstation, em alumínio e madeira, com detalhes em pele, € 6900, FPM Milano. Foto: D.R.

ultra tecnológica de Marc Sadler que permite "pernoitar" ao desdobrá-la. Vamos à explicação: o interior da mala apresenta um tecido soft tech com detalhes em pele, contém ripas de madeira dobráveis que se desenrolam numa cama, equipada com um saco cama acolchoado. O interior é composto também por pequenos compartimentos para acomodar itens pessoais, acessórios de viagem, tablets ou smartphones.

Já a Workstation é a combinação perfeita para ter uma estação de trabalho portátil sempre à mão. Esta mala transforma-se num espaço de trabalho portatil e flexível, adaptável a todas as ocasiões.

Mala Workstation em alumínio e madeira, com detalhes em pele, € 4900, FPM Milano. Foto: D.R.

A Cookstation é uma cozinha portátil numa mala. Descrita como uma estação de cozinha, esta edição especial é forrada a pele acolchoada e madeira, e está equipada com um fogão, superfície de corte e frigorifico, para além dos necessários utensílios de cozinha. Os piqueniques ficaram muito mais gastronómicos.

Mala Cookstation em alumínio e madeira, com detalhes em pele, € 9900, FPM Milano. Foto: D.R.

Mala Pilates Station em alumínio e madeira, com detalhes em pele, € 7900, FPM Milano. Foto: D.R.

Por fim, aum verdadeiro estúdio de Pilates dentro de uma mala foi o desafio do designer Marc Sadler, para esta edição especial. Inclui o Reformer com todos os seus acessórios indispensáveis para os exercícios de Pilates.