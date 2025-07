Viagem à Ásia, sem sair de Cascais. Uma refeição no YAM

Há lugares que não são apenas restaurantes - são experiências completas, quase como pequenas viagens sensoriais. O YAM, em Cascais, é um desses destinos. Com uma carta que celebra as tradições asiáticas através de uma lente contemporânea e um ambiente que convida a abrandar o ritmo, este restaurante entrega muito mais do que uma refeição.

Num almoço recente, o convite para embarcar nesta viagem começou com o Asian Couvert, uma entrada simples, mas eficaz, que mistura rolinhos primavera indonésios estaladiços, crackers de camarão leves e viciantes, e uma surpreendente compota de malagueta feita na casa. Um início vibrante que dá o tom ao que se segue: sabores ricos, equilíbrio entre texturas e um toque inesperado em cada garfada.

Bao de camarão crocante com maionese de sriracha Foto: @YAM

As entradas foram talvez o ponto alto da refeição: o Myang Tuna, servido em folhas de alface crocantes, revela um jogo de contrastes entre o atum picado, o tamarindo, o coco e a lima - fresco, complexo e envolvente. Ao lado, os Goi Cuon, típicos rolinhos vietnamitas ao vapor em papel de arroz, trouxeram leveza e uma elegância quase silenciosa.

Seguiu-se um Bao de camarão crocante com maionese de sriracha - conforto imediato e sabor viciante, onde o doce do pão contrasta com o picante cremoso e a textura do camarão frito. Já no prato principal, o clássico Pad Thai com camarão mostrou-se fiel às raízes, com um equilíbrio perfeito entre doçura, acidez e um leve toque tostado do wok, capaz de rivalizar com versões servidas a milhares de quilómetros dali.

Para terminar, a sobremesa trouxe uma nota doce, mas com personalidade: a mousse de caramelo salgado com crumble de pistáchio não é apenas indulgente, é também texturalmente rica, com a dose certa de sal para cortar a doçura e manter o paladar desperto até ao último momento.

Mousse de caramelo salgado com crumble de pistácio. Foto: @YAM

À sexta e ao sábado, os jantares no YAM são acompanhados por DJ sets que tornam a experiência ainda mais vibrante, sem nunca roubar protagonismo à comida. Aos domingos, os "Sunday Sunsets" fundem cocktails, petiscos e música no tom certo para encerrar a semana com leveza.

E mesmo que não tenhamos provado todas as novidades da carta - como o Sashimi de Kingfish com molho Nam Jim ou o sofisticado Lobster Bao - a vontade de voltar instala-se com naturalidade. O YAM consegue, com consistência, aquilo que muitos restaurantes tentam sem sucesso: criar uma experiência coesa, em que ambiente, gastronomia e serviço estão afinados na mesma frequência.



Onde? Marina de cascais 19, 2750-800 cascais. Reserva? Aqui.