Gulbenkian celebra Paula Rego e Adriana Varejão em jantar único

O Centro de Arte Moderna da Gulbenkian juntas as duas artistas de renome na sua mais recente exposição: "Paula Rego e Adriana Varejão. Entre os vossos dentes". No âmbito desta mostra, o restaurante A Mesa do CAM preparou uma experiência gastronómica única: um jantar inspirado na arte das duas mulheres, viajando pela vida das artistas através do imaginário culinário.

Com curadoria de Helena de Freitas, esta exposição une a arte de Paula Rego e Adriana Varejão, resultando numa mostra que aborda a memória colonial, feminismo e identidade através da história, do corpo, da violência e resistência.

O chef André Magalhães será responsável pela confecção dos pratos. A ementa foi desenhada e inspirada no imaginário culinário, vida e obras das artistas, percorrendo as memórias e referências culturais que irão ser servidas à mesa.

Os visitantes terão a oportunidade de degustar cinco momentos culinários e vínicos. Começando pela delícia de bacalhau, uma versão mais saudável do pastel de bacalhau, criada pela mãe de Adriana Varejão. Passando seguidamente para a oferta diversificada de pratos principais, que se divide em duas opções: as lulas guisadas que Paula Rego cozinhava para a sua família e, a picanha no azulejo, inspirada nas peças de azulejo criadas por Adriana. Já nas sobremesas, poderão saborear o ice cream & champagne, o ritual com que Paula Rego terminava os seus dias. Influenciado pelas raízes de Adriana, o chef irá ainda apresentar um brigadeiro sanguinolento, uma versão mais intensa do clássico brasileiro. Para acompanhar, a seleção de vinhos tem curadoria de Luísa Amorim: Quinta Nova, Taboadella e Aldeia de Cima.

O programa contará com uma visita guiada à exposição, que terá a presença da curadora Helena de Freitas, às 19h. Esta visita será seguida pelo aguardado jantar, que terá lugar no restaurante A Mesa do CAM, no dia 3 de julho. Custa 70€ por pessoa e inclui o jantar e a visita guiada. Pode reservar através do telefone +351 96 108 86 61 ou online.