Semana dos Leitões no Zunzum Gastrobar. Marlene Vieira reinventa um clássico nacional

Marlene Vieira, recentemente galardoada com uma estrela Michelin, volta a destacar a gastronomia portuguesa com um prato que remete para as suas memórias de infância. A chef, nascida na Maia, cozinha desde os seus 12 anos e é com o seu restaurante Zunzum Gastrobar que protagoniza uma semana dedicada ao leitão, com início no próximo dia 23 até 30 de março.

Cartaz 'Semana Do Leitão' Foto: DR

O conceito teve início em fevereiro deste ano, quando a chef homenageou as suas raízes com a Semana da Francesinha. Agora, o restaurante localizado junto ao rio, no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, disponibiliza uma semana com um menu composto tanto por influências portuguesas como internacionais.

O lado mais português do menu traz-nos o Croquete de leitão, chutney de laranja (2 unid - €8) e o Escabeche de leitão e chips (€12). Trazendo um toque da culinária chinesa, a carta terá Gyosas de leitão (4 unid - €12) e o Ramen com leitão (€18). De Itália apresenta-nos a Porchetta de leitão, salada de folhas e laranja (€21) e, por fim, a viagem termina nos Estados Unidos da América com o Pulled pork com leitão, pickle de pepino e coleslaw (€17). Para além da experiência gastronómica, as refeições serão completadas com uma seleção de vinhos espumantes portugueses.

Menu 'Semana do Leitão' Foto: DR

Este menu combinará a tradição com a inovação, e é o evento indicado para todos os que apreciam este clássico da culinária portuguesa e procuram experimentar este prato agora com traços requintados. Para ajudar a chef neste evento, junta-se um especialista da área, e os pratos ganham um toque mais memorável no dia 29, com a colaboração do Rei dos Leitões. Vindo diretamente da Mealhada, trará consigo receitas como o Rissol de Leitão, o Leitão Assado e a Cabidela, preparações tradicionais de uma região onde o leitão não falta.

As reservas estão abertas e podem ser feitas através do site ou por telefone, para o número (+351) 915 507 870.