Semana da francesinha chega ao ZumZum Gastrobar de Marlene Vieira

O ZumZum Gastrobar, em Santa Apolónia, organiza uma semana inteira dedicada à francesinha, de 2 a 9 de fevereiro. Haverá a Açoriana, com bolo lêvedo, bife da vazia carne açoriana, queijo são jorge 3 meses de cura, pasta de chouriço de são miguel e molho tradicional com pimenta da terra; a vegetariana, com brioche de alfarroba, cogumelo portobello, cebola frita, queijo flamengo, ovo e molho vegetariano; a clássica, com pão de forma, bife do lombo, salsicha de porco, salame, linguiça, queijo flamengo, ovo e molho tradicional.

Há ainda mais duas especiais, a de atum e camarão, com pão de forma, bife de atum, "salame" de camarão e choco, camarão e molho tradicional; e a alentejana, com borrego, queijo serpa, ervas, gema e molho tradicional. Custam €18 e podem ser pedidas ao longo destes dias, sempre acompanhadas de ovo e batatas.

E como a cerveja é o par perfeito deste prato, o Zunzum escolheu a Cervejeira Dois Corvos para assegurar o pairing do evento. Além das cervejas estarem disponíveis durante toda a semana, no dia 5 de fevereiro, ao jantar, os produtores farão uma visita para apresentar as suas referências fresquinhas. Esta semana temática foi a forma encontrada pela Chef Marlene Vieira de celebrar uma das iguarias mais icónicas do Porto, com variações surpreendentes e inovadoras que prometem agradar a todos os gostos.

As reservas devem ser feitas através do site ou do telefone (+351) 915 507 870.