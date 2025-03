JNcQUOI Asia celebra festival dedicado à gastronomia indiana

Repleto de cor, música e muita alegria, é assim descrito o Holi Festival por aqueles que lá passam. E para marcar o início da primavera, nada como celebrar o festival das cores, como também é conhecido, com a tradição indiana à mesa.

Desde 2016 no Grupo Amorim Luxury e a liderar a cozinha do JNcQUOI Asia desde a sua abertura, o chef Mário Esteves é o grande responsável por criar os menus inspirados neste evento de origem indiana. Com um longo percurso profissional, traz a sua paixão pela cozinha oriental diariamente para o restaurante lisboeta. Junta-se, portanto, o ambiente festivo e a luxuosa decoração interior do JNcQUOI a um menu que promete levar-nos numa viagem gastronómica.

View this post on Instagram A post shared by JNcQUOI Asia (@jncquoi.asia)

As refeições iniciarão com uma seleção de entradas tipicamente indianas como chaat de chamuça e legumes (€16), pakora de queijo (queijo frito em polme de farinha de grão e especiarias/€10), tamboril Achari Tikka (€25) e kebab de borrego com naan (€20). Como pratos principais seguem-se Patra Ni Macchi (robalo assado em folha de bananeira/€42), borrego Rogan Josh (€30), caril de caranguejo de casca mole (€32) e Chicken Patiala (€31). Para terminar a refeição, o tradicional Gulab Jamun (€11) é uma das principais sugestões, uma combinação de esferas de leite e farinha fritas, embebidas em calda de açafrão e cardamomo. O menu é igualmente acompanhado por diferentes exibições de danças tradicionais, tanto ao almoço como ao jantar.

Embora seja uma celebração essencialmente indiana, é assinalada por todo o mundo e Portugal não é exceção. Para os mais interessados os almoços e jantares destes três dias podem ser reservados por telefone (219 369 900) ou e-mail (bookatable@jncquoiasia.com).