Restaurante Província. Quatro jantares a quatro mãos, com chefs de renome

Localizado na Avenida da República, o Província garante uma das coisas que, atualmente, nos fazem preferir uns restaurantes a outros: ingredientes escolhidos a dedo e trabalhados em pratos que nos remetem para a tradição, mas sempre com um toque mais elaborado. Agora, o restaurante do Grupo Non Basta, decide trazer outros sabores até à mesa. Quatro jantares a quatro mãos irão realizar-se todas as terças-feiras, durante quatro semanas, com a presença do chef da casa, Mário Cardeira, em conjunto com alguns dos chefs que mais têm dado que falar no país.

Cartaz - Província Foto: DR

Frederico Seixas, um dos sócios do Província, diz que "há muito que tínhamos a vontade de trazer até ao centro de Lisboa alguns dos nossos restaurantes preferidos em Portugal, fazendo jus ao nosso mote de trazer o melhor da ‘província’ para o centro de Lisboa. Em conjunto com o nosso chef executivo, Mário Cardeira, fizemos o convite a quatro chefs que admiramos e que têm os seus restaurantes fora da capital, e não podíamos estar mais felizes com o elenco desta primeira série de jantares."

Ravioli de queijo de cabra Foto: Gonçalo F. Santos

A partir do dia 18 de março, os jantares começam a ter então mais companhia com o chef Francesco Ogliari, do restaurante Tua Madre em Évora. Um cozinheiro-amigo que já esteve envolvido na consultoria gastronómica do restaurante, volta agora até ao Província com um menu que conta com pratos como bruschetta de língua e burrata, uns agnolotti de cozido e grão e saltimboca de porco preto, com acelgas e presunto. Para complementar, o chef Mário Cardeira fará salada de favas com barriga de porco, açorda de corvina e pudim Abade de Priscos.

Chef Francesco Ogliari Foto: Joana Freitas

Dia 25, os sabores de Estremoz vêm até Lisboa com a chef Michele Marques, da Mercearia do Gadanha, que traz um jantar completo com pastel de cação com molho de coentrada, umas codornizes fritas e uma perna de borrego assada. Da cozinha do Província sairá salada de polvo grelhado com pil pil de pimentos assados, Polenta cremosa de tomate seco e azeitonas taggiasca com borrego grelhado e ravioli de queijo de cabra.

Chef Michele Marques Foto: Tiago Miranda

Para as terças-feiras seguintes, os menus não estão divulgados ainda, mas o mês de abril contará com a presença de Paulo Carvalho, chef dos restaurantes d’O Zagaia e d’O Batel, ambos em Sesimbra. Dia 1, o chef Paulo traz consigo para esta experiência os sabores do litoral, com pratos produzidos à base de produtos do mar.

Chef Paulo Carvalho Foto: DR

Por fim, a Chef Ana Moura, vinda de Lamelas, Porto Covo, será a última convidada e prepara o jantar no dia 8 de abril.

"Estes serão jantares únicos e irrepetíveis, onde cada um dos cozinheiros convidados irá trabalhar em conjunto com o nosso chef, dando sempre destaque a um ingrediente e a um produtor da região do restaurante em questão. O menu será de partilha para que os nossos clientes possam provar vários pratos e ter uma experiência verdadeiramente memorável", acrescenta Frederico Seixas.

Chef Ana Moura Foto: DR

Os jantares começam às 19h00e terminam 23h30. O conceito ‘Da província para o Província' fica por agora por estas quatros noites, mas pode vir a ter outras edições ainda este ano.