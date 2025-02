O melhor bourbon do ano nos Prémios John Barleycorn 2024

O mundo do bourbon é marcado por tradição, inovação e uma busca incessante pela perfeição. Em 2024, um nome destacou-se acima de todos os outros: Heaven Hill Grain to Glass Kentucky Straight Wheated Bourbon Whiskey. Nos prestigiados Prémios John Barleycorn, este bourbon foi eleito o melhor do ano, um reconhecimento que reforça a excelência e o compromisso da destilaria Heaven Hill com a qualidade e autenticidade.

A Heaven Hill, uma destilaria de gestão familiar desde 1935, tem mantido uma abordagem artesanal na produção dos seus bourbons, e o Grain to Glass é a prova disso. A cada ano, a marca trabalha em parceria com a Beck’s Hybrids para selecionar cuidadosamente uma nova variedade de sementes de milho, garantindo que cada lançamento tenha uma identidade própria. Para esta primeira edição, a escolha recaiu sobre a variedade Beck’s 6158, que contribui para um perfil de sabor distinto e memorável.

O processo de envelhecimento também desempenhou um papel fundamental no sucesso deste whisky. Durante seis anos, o Heaven Hill Grain to Glass maturou em barris de carvalho americano na casa de envelhecimento W3, ocupando os andares três, quatro e cinco. As variações naturais de temperatura e humidade nesses pisos ajudaram a desenvolver a profundidade e complexidade do sabor. O resultado é um bourbon com uma coloração castanho-escuro intenso e uma experiência sensorial autêntica. No nariz, revela notas marcantes de nozes e amêndoas, combinadas com toques de pão de trigo integral, cedro e carvalho. No paladar, surpreende com a doçura do melaço e do pão integral tostado, complementada por um inesperado toque apimentado. O final é longo e equilibrado, com as especiarias a desvanecerem-se lentamente, dando lugar a taninos suaves de carvalho e um eco de melaço doce.

A distinção nos Prémios John Barleycorn 2024 veio consolidar este bourbon como uma referência no mercado. Embora a competição tenha menos de uma década de existência, já se tornou numa das mais cobiçadas na indústria das bebidas espirituosas. O painel de 36 juízes, composto por alguns dos mais influentes especialistas e escritores sobre bebidas alcoólicas, avalia centenas de licores de todas as categorias para destacar aqueles que realmente se sobressaem. Vencer este prémio significa que o Heaven Hill Grain to Glass não é apenas mais um bourbon – é uma obra-prima da destilação.

Este reconhecimento reforça a posição da Heaven Hill como uma das grandes destilarias dos Estados Unidos, uma marca que, apesar da sua longa história, continua a inovar sem perder a essência da tradição. O título de melhor bourbon do ano não é apenas um troféu, mas um testemunho do trabalho árduo, da dedicação e do compromisso com a excelência.