Receita: Mil Folhas de Legumes do chef Milton Ferreira

Na gastronomia nada se perde. Consomem-se as raízes ou apenas as partes comestíveis das herbáceas ou leguminosas, mas o que se costuma rejeitar à mesa pode ser utilizado em caldos, efusões, gratinados, crumbles e outros aproveitamentos.

Chef Milton Ferreira, Vintage House Hotel

Para 10 pessoas

Tempo de preparação e confeção: Um dia e mais 90 minutos

Ingredientes:

300g de cebola

200g de manteiga

Para o mil folhas:

1kg de aipo

600g de cenoura

300g de beterraba

600g de abóbora

500g de batata-doce

1kg de curgete

Sal, pimenta e noz-moscada

anis, cardamomo, coentro em grão

pão de centeio fatiado

Preparação:

Descascar e picar a cebola. Colocar um tacho ao lume com a manteiga e adicionar a cebola e deixar refogar lentamente. Temperar com sal, pimenta e noz-moscada. Descascar os legumes exceto a curgete (só queremos a parte mais verde e a parte da branca, mas pouco). Reservar as cascas.

Entretanto laminar todos os legumes (o mais fino possível) e, num tabuleiro, dispor em camadas os legumes (efeito mil folhas) de forma alternada, colocando sempre um pouco de cebolada em cada camada. Depois prensar com outro tabuleiro por cima e levar ao forno a 160º. durante 45 minutos. Deixar repousar de um dia para o outro com o mesmo peso por cima.

Entretanto levar ao forno as cascas dos legumes e a restante curgete com as especiarias (anis, cardamomo e coentro em grão) e um fio de azeite – durante 20 minutos. Colocar a mistura das cascas dos legumes numa panela, adicionar água até cobrir os legumes, e deixar ferver cerca de 10 minutos. Coar o caldo da mistura e deixar reduzir até ficar na textura que desejar. Retificar (a medida de sal e pimenta) e emulsionar (bater manualmente). Reservar.

Cortar o mil folhas e levar ao forno alto (180°) com azeite e ervas aromáticas ao gosto. Servir o mil folhas com o caldo, pão e azeite. Também se pode acompanhar com outros legumes da época.