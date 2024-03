Assim se celebra a Páscoa no Ritz Four Seasons Hotel em Lisboa

Ovo Ritz Foto: @Ritz Four Seasons

Cabaz de Caça aos Ovos Foto: @Ritz Four Season

Coloridos Lollipops de Páscoa Foto: @Ritz Four Seasons

O Ritz Four Seasons em Lisboa convida a todos os hóspedes e clientes a uma celebração diferente na Páscoa, com uma atmosfera festiva e uma variedade de opções gastronómicas de fazer água na boca.Para dar as boas-vindas à primavera,com uma exibição de flores coloridas. Os hóspedes e clientes terão a oportunidade de provar o clássico, bem como descobrir o tão famoso, que este ano se apresenta em forma de colmeia, guardando um tesouro de delícias no seu interior.O Brunch de Páscoa acontece no Salão Nobre Pedro Leitão e custa, incluindo sumos do dia, água e cafetaria. É de destacar que as crianças entre os 6 e 12 anos pagam metade, enquanto o almoço é cortesia para os menores de seis anos.Além disso, umaestá disponível, ao lado do restaurante Varanda, onde os clientes poderão adquirir os melhores doces do Ritz para desfrutar em casa. Entre as opções disponíveis, destaca-se oPara os interessados em levar um pedaço do Ritz para casa, o serviço deoferece uma variedade de opções irresistíveis, incluindo oOs pedidos devem ser feitos com até 48 horas de antecedência através do emailou pelo telefone