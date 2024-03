Pizza à moda da Bairrada? A Jezzus lança a iniciativa "What The Chef?"

Chef Zé Paulo Rocha Foto: DR

Esta extravagante pizza apresenta uma combinação inesperada de sabores, incluindo porchetta de barriga de porco temperada à moda da Bairrada, laranja, molho de leitão, batata frita, mozzarella fior di latte e bechamel da casa. Foto: DR

A Pizzaria Jezzus, nos Anjos, em Lisboa, organizou uma novidade que promete agitar as papilas gustativas de todos os seus clientes. Sob o título "What The Chef?",Ao longo deste período, tanto chefs premiados como talentos emergentes vão apresentar as suas criações gastronómicas únicas, incorporando os sabores distintivos das suas cozinhas. Ideal para os amantes da boa comida - e de pizza, claro.O pontapé de saída desta iniciativa será dado pelo chef, do restaurante O Velho Eurico, também em Lisboa, que promete surpreender os comensais com a sua Pizza Eurico "à Moda da Bairrada". Esta extravagante pizza apresentaE para adoçar o paladar, há também o, inspirado na taberna do chef, com leite creme, areia de café e leite em pó, mousse de chocolate e espuma de serradura de bolacha Maria. Acompanhando estas delícias, os clientes poderão desfrutar de cerveja artesanal da Musa, como de costume.Cada bilhete (disponíveis no siteinclui uma entrada, uma pizza, uma sobremesa e uma bebida, pelo valor de, sendo que, uma causa apoiada pelo chef Zé Paulo Rocha.