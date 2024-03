Caça aos ovos num hotel de luxo? Sim, na Madeira

Este ano, a Páscoa assinala-se na última semana de março, e já lá vão os tempos em que as celebrações se resumiam à nossa casa. Agora, a tendência, goste-se ou não, é a de os hotéis prepararem experiências à medida de toda a família, com as crianças em primeiro plano. O Savoy Signature, que detém o Savoy Palace, o The Reserve, o Royal Savoy, o Saccharum, o NEXT, o Calheta Beach e o TUI Blue Madeira Gardens - todos eles complexos hoteleiros no sudoeste da ilha da Madeira - preparou programas gastronómicos, de bem-estar e de lazer para esta semana.

De 28 de março a 2 de abril, o hotel tem uma variedade de cocktails temáticos, complementados pelas tradicionais amêndoas de Páscoa, e jantares à altura da ocasião em cada um dos restaurantes.

Pool Suite do Saccharum. Foto: DR

Uma Pool Suite do The Reserve. Foto: DR

Primeiro, no dia 29, com o buffet temático de peixe no restaurante Orchidaceae; e no fim-de-semana, com um chá da tarde com ovos de amêndoa e chocolate, mini folar ou mini cenouras com mousse de requeijão, cenoura e pistachio. "No Domingo de Páscoa, os jardins do restaurante Terreiro recebem um delicioso brunch de Páscoa com cozinha ao vivo, com estação de ovos, massas e risoto, além de uma deliciosa perna de borrego assada em alecrim e massada de peixe", informa o Savoy Signature, em comunicado à imprensa. "Para sobremesa, haverá uma diversidade de opções tradicionais da época. Porque os mais pequenos não são esquecidos, uma das áreas ajardinadas do restaurante será transformada numa mini quinta com várias surpresas. Tudo isto acompanhado pelo concerto do conceituado trio de jazz, Melro Preto."

A entrada do The Reserve. Foto: DR

Já no The Reserve, o Jacarandá Club contempla um menu de quatro pratos na Sexta-Feira Santa. No Domingo de Páscoa, o espaço gastronómico disponibiliza um menu buffet para degustar ao som de um saxofonista. Na soalheira Calheta, na costa oeste da Madeira, o Saccharum dá as boas-vindas à Páscoa com cocktails e fontes de chocolate. No sábado, o restaurante Alambique prepara um jantar especial de Páscoa composto por quatro pratos. Já no Domingo de Páscoa, os mais pequenos poderão deliciar-se com coelhinhos de chocolate e com a atividade de caça aos ovos no Fly Lounge, pelas 10h30.

O resort Saccharum.

Ao almoço, o restaurante Trapiche confecionará um pernil de cabrito – criado numa herdade, em pasto livre, assado no forno. A sala Melaço recebe o jantar de gala, com uma variedade de pratos, incluindo opções vegetarianas. "Para a estadia ser ainda mais relaxante, o Saccharum Spa surpreende com a Sweet Easter Massage, feita à medida e para finalizar estas férias com um toque final ainda mais doce". Os hóspedes poderão ainda praticar pilates na Sexta-feira Santa e meditação em frente ao mar, no Domingo de Páscoa.