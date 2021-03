Chef Bertílio Gomes recria A Última Ceia

Tártaro de beterraba com grão e ervas amargas

Lentilhas com queijo de cabra, tomate confit e kale

Favas e trigo em pétalas de cebola assada

Tártaro de carapau com figos secos e amêndoas

Sorvete de vinho tinto com especiarias e frutos vermelhos numa rabanada de folar da Páscoa

Para assinalar a, oestreia em exclusivo uma nova edição de A Última Ceia, a programação especial dedicada à reinterpretação gastronómica do menu mais famoso da História (a ceia de Jesus Cristo com os apóstolos), sempre assinada por chefs portugueses.Depois deaceitar o desafio.A ementa apresentada pelo chef é constituida por cinco propostas de tapas e petiscos que podem ser apreciadas em pequenas porções, e que devem ser comidas com as próprias mãos. Assim, existe a possibilidade de provar várias iguarias, incluindo uma sobremesa. "Esta forma de comer promove a convivialidade e a partilha, e está muito enraizada na nossa cultura à semelhança de todos os países de influência mediterrânica" resume"O critério de escolha dos ingredientes parte do que está disponível nesta altura do ano e da informação retirada dos evangelhos bíblicos, espelho dos hábitos alimentares da época" explica. "Como por exemplo o pão ázimo, o vinho, o grão, as favas, as lentilhas, o figo e as ervas. Acabei por colocar também um petisco de peixe, por ser um elemento tradicional e refletir a cultura portuguesa" conta o chef, explicando como recorreu à consulta de textos bíblicos para encontrar os ingredientes perfeitos, fazendo uma fusão com a cozinha que apresenta no seu restaurante.Chegamos então ao primeiro prato, um. "O grão é uma leguminosa referida na Bíblia e existem várias fontes que o mencionam como um dos alimentos base da alimentação da época. O pão de grão é feito com farinha de grão e, à semelhança do pão ázimo, não é fermentado. As ervas amargas são agrião, azedas, chicória e dente de leão e estão presentes na Bíblia. Já eram consumidas pelos Hebreus no Egipto desde o tempo de Moisés". Depois, chegam as: "a cabra era um dos animais permitidos e consumidos naquele tempo, mas sobretudo eram criadas para retirar o seu leite, que era muito apreciado".Seguem-se as imperdíveis, e a morcela vegetal, "um prato criado por mim e disponível no menu da Taberna Albricoque regularmente e que consiste numasalada de cenouras assadas, temperada com cominhos - uma especiaria muito utilizada no Médio Oriente - e azeitonas, também elas um ingrediente bíblico".O chef encerra os frios com o. "O peixe é um dos símbolos da catolicismo já que alguns dos apóstolos eram pescadores, e este carapau é curado numa salmoura que é uma técnica de conservação dos alimentos que já se aplicava nessa época; a figueira é uma árvore abundante desta zona do globo sendo os figos referenciados na Bíblia inúmeras vezes, também existe uma grande afinidade da minha cozinha com este produto, já que tem uma grande influência do Algarve", explica.Por fim, sugere-se um"O Folar da Páscoa é uma das preparações culinárias da doçaria portuguesa mais representativas desta altura, que servirá para fazer uma rabanada que também é uma sobremesa tradicional. O vinho é um dos dois elementos referenciados na Última Ceia e as especiarias são um elemento predominante na cozinha do Médio Oriente".O menu, desenhado para duas pessoas, custa €40 e está disponível em take-away, durante a semana santa, de 26 de março a 3 de abril. A