Madrasta: vá pela localização, coma o que lhe der na gana

Lá de tempos a tempos, num ano em que nasce um elefante branco, há um eclipse solar e um santo cai do altar, aparece no mercado uma localização como esta: um edifício dos anos 50, no meio de um jardim, e com vista para o mar. A Câmara Municipal de Oeiras abriu concurso e, como seria de esperar, foi sete cães a um osso. Consta que havia interesse de alguns grandes grupos de fast food – sim, esses mesmo que está a pensar –, mas, alegadamente, a Câmara queria algo que adicionasse valor, que contribuísse para o bem-estar da comunidade. É certo que alguns velhotes ficaram pouco satisfeitos quando o "café do jardim" reabriu sem galões ou pastéis de nata e com café a 1,80 euros. Mas há outras formas de contribuir para a comunidade, até porque a carta é bastante democrática e tem algumas opções mais económicas – uma pizza Margherita (11 euros) e uma cerveja é a aposta segura para quem tem de ser consciencioso com o orçamento e, ainda assim, quer aproveitar a vista e o ambiente.

O Madrasta abriu em março deste ano, em Paço de Arcos, no local de um antigo café dos anos 50 Foto: DR

E o ambiente tem muito que se lhe diga. O Madrasta abriu em março deste ano e é o sexto restaurante do grupo Pasta Non Basta – que, entretanto, já abriu o sétimo, em Cascais, mas isso é uma história para outro dia. O restaurante é composto por dois espaços interiores – uma sala com parede envidraçada a dar para o jardim, e uma sala estilo jardim de inverno, com uma ampla e luminosa vista de jardim e mar – e dois espaços exteriores – a esplanada e o rooftop. Escusado será dizer que o rooftop é um sítio incrível para passar os longos fins de tarde de verão. Aqui, naturalmente, impera a carta de cocktails – esta jornalista recomenda o Abbraccio, com Gin Tanqueray, ananás, manjericão, canela e limão –, mas é possível fazer refeições também. O rooftop tem um menu mais reduzido, à base de pizzas e petiscos, mas o que perde em opções, ganha em sol, mar e ar fresco.

De referir que o bar tem uma ampla seleção de bebidas, que vai desde cocktails clássicos até criações de autor, passando por vermutes, bebidas espirituosas e destilados. Também há opções sem álcool, como chás, kombuchas e as versões virgin dos cocktails. A carta de vinhos é muito completa, com vários rótulos das diferentes regiões de Portugal, além de champanhes e vinhos franceses e italianos – há até um Riesling alemão, um favorito desta jornalista.

Mas voltemos ao rooftop. Se estiver muito vento, coisa que é comum no verão, pode começar com um cocktail ao ar livre e depois descer até ao restaurante para jantar. O conceito gastronómico do Madrasta assenta numa fusão que se inspira nas tradições culinárias do Mediterrâneo, com grande ênfase nas influências portuguesas e italianas.

A ideia é oferecer uma experiência gastronómica diversificada, que vai dos pratos clássicos, como as amêijoas à Bulhão Pato, o prego do lombo, ou os filetes de pescada com arroz de limão e grelos; até às opções mais criativas, como o cachorro de lavagante, o "bitoque" de cogumelos assados ou a couve-flor assada com molho romesco.

Esta jornalista recomenda vivamente os pastéis de massa tenra de camarão e choco com maionese de chipotle (três unidades, nove euros) e o carpaccio de polvo e pico de gallo (14 euros) – duas entradas. Quanto a pratos principais, experimentámos o arroz de limão com peixe do dia e amêijoas (22 euros), que puxa para o risotto, e o ravioli de romesco com burrata e lavagante (22 euros) – ambos muito bons. O estômago temperamental desta jornalista achou o ravioli demasiado pesado – um pouco como se um prato de uma avó portuguesa e um prato de uma avó italiana se juntassem e tivessem um filho –, mas o acompanhante da jornalista não subscreveu o ponto de vista. Portanto, se é o tipo de pessoa que prefere refeições mais leves ou alguém a quem a comida mais condimentada ou com maior teor de gordura tende a "trabalhar" no estômago, escolha em conformidade – o que não será um problema porque há mesmo muito por onde escolher.

No que toca a sobremesas, vale muito a pena o bolo de chocolate três texturas (oito euros) – uma espécie de doce da casa, mas em bom – e o tiramisù (oito euros), naturalmente. E ficámos com o croissant com Abade de Priscos (seis euros) debaixo de olho, que, pelo nome, tem ar de ser perfeito para um lanche mais indulgente, com um café duplo ou um chá, num fim de tarde outonal.

E, sim, vir aqui lanchar é uma possibilidade, por que não? No Madrasta é possível almoçar e jantar todos os dias da semana, petiscar a meio da tarde, comer uma pizza fora de horas – de fermentação lenta e com massa leve e crocante – ou beber um copo sempre que apetecer. Uma nota: ao domingo enche com famílias e crianças – se não é a sua onda, evite. Mas, de resto, aproveite.

Onde? Rua Jardim Municipal de Paço de Arcos 2770-066 Paço de Arcos Horário? Domingo a quinta-feira 12h00 às 00h30 Sexta-feira e sábado 12h00 à 01h00 Reservas? 211 513 012