Sud Lisboa Terrazza. Do novo menu à vista soberba, passando pela abertura da piscina

O interior. Foto: DR

A vista da rua. Foto: DR

Patrick Lefeuvre (que antes passou pelo

Ritz Four Seasons Hotel Lisboa e pelo EPIC SANA Lisboa) apostado numa culinária de inspiração mediterrânica, nomeadamente a italiana, sem deixar de enaltecer as raízes lusitanas, mas também a sua técnica de mais de 20 anos na cozinha francesa.

Cocktails no bar. Foto: DR

Um dos pratos. Foto: DR



De segunda a sexta, há sempre sugestões de menu do dia (das 12h às 15h), que vão do bacalhau com grão de bico e azeitonas às plumas de porco preto com migas de espargos verdes, passando pela cataplana do mar ou pelo polvo do mar estufadinho com feijão branco (todos a €26). A carta, que é vasta e acaba de ser renovada, tem logo várias opções para picar nas entradas. Provámos o tentáculo de polvo grelhado com batata emulsionada em azeite e alho (€17), a vieira corada e pancetta, que acompanha com cremoso de batata roxa e condimento de couve-flor e limão (€16), duas sugestões de mar que abrem bem para quem quer guardar espaço para os restantes pratos. Optámos, por isso, por provar o pregado corado em noisette com arroz de lingueirão (€43), para partilhar, uma sugestão fresquíssima. Quase em jeito de pairing, e ainda em formato partilha, seguiu-se uma garoupa assada com gamba listada em fragola de marisco (€46), que fecha de forma perfeita a experiência dos pratos principais. Já lá fora, na esplanada, houve espaço para o tiramisú do SUD, feito com uma cremosa mousse de mascarpone, biscoitos Savoiardi mergulhados em café expresso e rum envelhecido, que vem numa taça generosa. A carta de vinhos é vasta, e há até uma secção dedicada à escolha dos sommeliers, dos brancos aos rosés, com opções pouco usuais (Quinta da Rede, Esculpido ou Telúrico são apenas alguns exemplos).

O tártaro. Foto: DR

Um dos pratos. Foto: DR



A piscina, que fica no Pool Lounge, no rooftop, dá gosto apreciar mesmo ainda encerrada - a abertura está prevista até ao final de maio - e é o sítio perfeito para beber um cocktail ou um copo de vinho nos grandes sofás. E desengane-se quem ache que este é um programa exclusivo dos casais, há famílias, grupos de amigas, quem sabe o dia perfeito para oferecer no dia da mãe, que se assinala daqui a uns dias.

A piscina. Foto: DR



Onde?

Quando? Todos os dias das 12h às 01h, excepto sexta e sábado, que encerra às 2h. Reservas 211592700

Lisboa faz-nos suspirar a cada vista, que mais parece um postal. Junto ao rio, avistamos a ponte 25 de abril ao longe, sempre movimentada, como um quadro perfeitamente desenhado; o Tejo, calmo e cheio de pequenas embarcações e de festas a bordo; a outra margem a fervilhar de vida, sinal da descentralização; um museu moderno, o MAAT, ali a rasgar a paisagem com a sua estética disruptiva. Estamos no, na Avenida Brasília, e o sol de primavera espreita num sábado que se adivinha movimentado, e que pede para se estar com deleite e sem pressas numa esplanada.Mas, primeiro, antes de subir ao rooftop para apanhar o sol direito, vamos até ao interior do restaurante, que tem janelas envidradas, e daí apreciamos os turistas que seguem felizes a celebrar uma despedida de solteiro,O Sub Lisboa Terrazza, que tem a cozinha a cargo do chef executivoPavilhão Poente (ao lado do MAAT, Av. Brasília) Lisboa