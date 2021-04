Le Creuset lança coleção inspirada em botânicos e em frutas

desde canecas a xícaras em miniatura, bem como ramekins (potes), mini cocottes (panelas), colheres de chá e pratos de salada.

Inspirada no conceito de, ada marca belga Le Creuset contempla um conjunto de peças únicas em tons que evocam a Natureza. Esta coleção, a que marca chamou de Botanique, representa as cores de ingredientes que conhecemos bem, como a alcachofra, o figo ou o mel, materializando-se em peças para usar em conjunto (e misturadas), num convite explícito a adornar as mesas com flores e botânicas naturais.A coleção contempla dez conjuntos únicos, apresentados em bonitas caixas decoradas com o, onde lá dentro se encontramBotanique é uma celebração do mundo natural e evoca uma sensação de frescura independentemente do sítio onde estamos. É um convite aos tempos boémios que marcam a estação quente. Como é habitual, as peças Le Creuset são para levar à mesa, fazendo parte do cenário gastronómico.A coleção já está disponível nas lojas e no site da La Creuset, onde também se encontram deliciosas sugestões de receitas exóticas como creme de iogurte de coco e cardamomo ou massa de primavera com azeite de urtiga.