Ovos Fabergé da coleção Páscoa Imperial em exposição no Victoria & Albert

Alexandra da Dinamarca.

Três ovos da coleçãoforam pela primeira vez emprestados pelo, ao(V&A), em Londres. Estas raridades farão parte de uma exposição que explora o trabalho (frequentemente ignorado em Inglaterra) do joalheiro preferido dos czares.abre ao público a 20 de novembro de 2021 e conta com mais de 200 objetos, onde se incluem os três ovos, entre eles o maior ovo Imperial e o ovo do Kremlin de Moscovo, que foi inspirado na arquitetura da catedral da Dormition, na capital russa.Citados pelo The Guardian , Kieran McCarthy e Hanne Faurby, curadores do V&A, dizem que "embora a história de Fabergé fosse popular, menos conhecida era a importância da sua sucursal em Londres, a única fora da Rússia". A loja, que era em New Bond Street, atraiu clientes de todo o mundo, "realeza, aristocratas, magnatas e socialites", e tinha produtos tão populares na Grã-Bretanha como na Rússia.Sabe-se que a Rainha Isabel II emprestará ao V&A algumas peças da sua coleção Fabergé, incluindo algumas feitas por medida para o Rei Eduardo VII e para a RainhaEntre elas está um retrato em prata do seu cavalo de corrida de maior sucesso, Persimmon, e um modelo do seu cão, César, com uma coleira onde se lê: "pertenço ao Rei."começou a fazer ovos da Páscoa Imperial quando o Czar Alexandre III os encomendou pela primeira vez como presente de Páscoa para a sua mulher, a Czarina Maria Feodorovna, em 1885. Tornou-se tradição durante as três décadas seguintes. Existem cerca de 50 ovos de Páscoa Imperiais em coleções espalhadas por todo o mundo.Os bilhetes para a exposição, que chega no outono, a 20 de novembro, estarão em breve disponíveis no site do V&A.