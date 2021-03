Quando a arte entra casa adentro

Noah Lyon ou Virgil Abloh para uma série de tapetes inéditos, este ano a

Daniel Arsham e Gelchop idealizaram uma coleção

O vaso criado por Stefan Marx. Foto: Ikea

Stefan Marx para a Ikea Art Collection Foto: @stefanmarx_

Se no passado acolaborou com artistas comointegra as criações de cinco nomes internacionais de diferentes vertentes artísticas.limitada focada na magia que acontece quando a linha que separa a arte e o design funcional se desvanece. E daqui nascem peças de arte criadas para serem tocadas e vividas, que ganham maior significado agora que estamos mais tempo em casa. Peças de arte que são peças de decoração, e vice-versa.

A apresentação desta novidade decorreu de forma virtual, com a presença do líder criativo da IKEA, Henrik Mos, que introduziu a linha peça a peça e artista a artista. Em exclusivo para a MUST, o artista Stefan Marx, de Berlim, conta como idealizou um vaso e uma manta, ambas com frases statement. "Em geral, o vaso é um objeto que me interessa pelo menos há 10 anos. Com o convite da Ikea, pensei que seria incrível criar pela primeira vez a forma de um vaso, a base incluída. Nunca trabalhei com vidro, e para mim, ficou perfeito, porque é intemporal. Não me considero um escultor, mas em colaboração com a equipa de designers da Ikea chegámos a um molde. Foi uma experiência nova. Trabalhar com vidro é interessante, e com a transparência conseguimos ver a tipografia em duplicado [escrita no vaso]. O vidro é frágil, transparente, e o maior desafio é esse mesmo. É algo muito delicado" conta, sobre a peça, que tem escritas as palavras "I'm sorry".

Stefan Marx para a Ikea Art Collection

Sobre a manta, que tem estampada a frase "I wait here for you forever, as long as it takes", Stefan Marx diz que "sempre quis fazer uma manta, e esta tem a versatilidade de poder ser pendurada numa parede, como se fosse um quadro. O facto de ter dois lados diferentes, um com a frase, e outro em branco, aliado ao toque suave do algodão, torna-o muito especial. Além disso, é muito cool saber que podemos ter uma peça de arte no nosso sofá."

A manta criada por Stefan Marx. Foto: Ikea

O artista identifica-se com a premissa de aproximar a arte das pessoas."Sempre quis tornar a arte acessível, além das peças que exponho em museus e institutos de arte. Tenho um longo histórico ligado a livros de arte, que também são peças que integram a decoração das nossas casas, e que podem ser oferecidas a alguém querido. Gosto de peças assim."



Da imaginação dos outros artistas nasceram outras peças, como um candeeiro em forma de parafuso, um relógio ou uma lâmpada de parede. Todas as peças estarão disponíveis em Ikea.pt no início de abril.