Boa-Bao convida a celebrar o Ano Novo Chinês com sabores autênticos da Ásia

O Boa-Bao, restaurante asiático no Chiado que já se tornou um ponto de referência, celebra-se o Ano da Serpente, segundo o Calendário Chinês, com um menu que já arrancou a 22 de janeiro. O menu preparado pelo restaurante para assinalar esta ocasião começa com duas entradas cuidadosamente elaboradas para abrir o apetite dos mais exigentes. Os rolinhos de porco, envoltos em delicadas folhas de tofu, combinam carne de porco, camarão, castanha de água e cogumelos chineses, uma receita rica em textura e sabor. Servidos com um molho aromático de soja, evocam a harmonia das celebrações tradicionais. Para os amantes de sabores adocicados e picantes, as asinhas de frango com mel e sésamo combinam doçura e tempero.

Asinhas de Frango com Mel e Sésamo (8,25€) Foto: DR

A paragem obrigatória num menu pan-asiático é, sem dúvida, o gua bao, um pão fofo e recheado que encanta qualquer apreciador de street food asiática. Desta vez, o Boa-Bao apresenta uma versão irresistível: Gua-Bao com carne de porco braseada. A carne é temperada com as emblemáticas cinco especiarias chinesas e acompanhada por kimchi caseiro de couve chinesa e uma cremosa maionese de kimchi, oferecendo um equilíbrio perfeito entre tradição e modernidade.

Gua-Bao com Carne de Porco Braseada (7,75€) Foto: DR

Para o prato principal, o piano de porco braseado com Pak Choi e Arroz de Jasmim destaca-se como o coração da celebração. A carne, caramelizada e temperada com cinco especiarias chinesas, é envolvida num molho agridoce de soja que intensifica a sua profundidade de sabor. Este prato, pensado para ser saboreado com pauzinhos na mão, é uma ode à prosperidade e à boa sorte, valores fundamentais nas festividades do Ano Novo Chinês.

Piano de Porco Braseado com Pak Choi acompanhado de Arroz de Jasmim (18,75€) Foto: DR

A refeição culmina com um toque doce e memorável: Dim Sum de Laranja e Chocolate. Estes pequenos "toques no coração", como a expressão Dim Sum sugere, combinam o frescor cítrico da laranja com a intensidade do chocolate, complementados pelo gelado de gengibre. Uma sobremesa que, para além de deliciosa, reflete a importância dos momentos em família e celebrações na cultura chinesa.

O menu especial está disponível nos restaurantes Boa-Bao durante este período festivo, com a opção de saborear estas novidades em casa através da Glovo, à exceção da sobremesa. No entanto, as delícias do menu habitual mantêm-se sempre disponíveis, permitindo que todos encontrem algo que satisfaça o paladar.