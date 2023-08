Do Bolhão ao Extremo-Oriente: uma escapadela pelo centro do Porto

Um jacuzzi no meio do quarto não é um detalhe, é um statement. Posto a dois passos da cama, é um cartão de visita nada discreto. E, no entanto, o Saboaria, boutique-hotel onde nos encontramos, prima pela discrição que aplica no seu luxo, concentrando-o nos detalhes. O bom-gosto, quando é bom-gosto de verdade, não sobressai em qualquer elemento, antes se dilui discretamente em cada detalhe de que se compõe.

Jacuzzi no quarto, um detalhe de charme. Foto: Alexandre Delmar

O jacuzzi no meio do quarto, daquele quarto, é um extra, uma extravagância, um devaneio - e poder desfrutar dele é um privilégio exuberante e absolutamente inesperado. Porquê? Porque tudo o resto no Saboaria se compõe precisamente de discrição e elegância. A começar pela fachada do hotel, uma fronte recuperada tão de acordo com o perfil dos prédios da zona que facilmente passa despercebida.

O hotel era uma antiga Saboaria. Foto: Alexandre Delmar

É que este boutique-hotel não ganhou o seu peculiar nome ao acaso ou por capricho: era neste mesmo edifício que funcionava a tradicional Saboaria do Bolhão. Esse carácter subtil, de um certo modo quase escondido, não deixa adivinhar o maravilhoso mundo que há por descobrir para lá daquela receção, onde não se confunde simplicidade com modéstia e que, por isso, se apresenta simples e sem exibicionismos de novo-rico. Funcional, agradável, confortável e decorada com atenção - mais uma vez - ao detalhe, é um ponto de partida que aguça a curiosidade sem deixar adivinhar tudo o que existe depois daqueles corredores.

A Privilege Suite, uma das duas existentes. Foto: Alexandre Delmar

E o que existe depois daqueles corredores são 28 alojamentos divididos por três pisos e pelos dois edifícios adjacentes, que encontramos no logradouro, nas traseiras. Os alojamentos vão dos quartos standard com vista para o jardim ou para a cidade, até às Luxury Suites, passando ainda pelas suítes em duplex, ideais para uma escapadinha em família. O único apartamento com jacuzzi ao pé da cama é, no entanto, este onde estamos, a Signature Suite, que inclui ainda um amplo salão e um muito generoso terraço com vista para o jardim.

O exterior tem um pátio com piscina. Foto: Alexandre Delmar

O logradouro, além de ser um espaço que convida à contemplação e ao sossego, dá acesso a um jacuzzi exterior e a uma pequena piscina de água aquecida, perfeita para um fim de tarde repousado, eventualmente acompanhado por uma bebida refrescante. É ainda neste espaço que encontramos o SPA, com tratamentos e massagens personalizados, além do banho turco.

Com morada no centro da cidade do Porto, pertíssimo da Avenida dos Aliados, da Rua de Santa Catarina e do renovado Mercado do Bolhão - ao qual se aconselha vivamente uma visita a quem ainda não o fez: depois da remodelação, este edifício ex-líbris da cidade ganhou a vida que há muito merecia, com uma oferta de produtos locais, regionais e sazonais de fazer crescer água na boca -, o Saboaria está no sítio perfeito para quem queira fazer turismo de cidade com o maior conforto e sem ter de pensar em transportes. É mais um dos grandes trunfos do hotel, estar a uma walking distance perfeitamente confortável de muitos dos principais pontos de atração do centro do Porto, dos Clérigos aos Poveiros, ou da República à Ribeira, para quem gostar e não tiver medo de caminhadas.

O renovado Mercado do Bolhão. Foto: Getty Images

UM ALMOÇO À BEIRA-RIO

O espaço de restauração no interior do Saboaria ainda não está a funcionar em pleno. Por enquanto, só os pequenos-almoços podem ser desfrutados no restaurante. Todavia, tendo em conta a privilegiada localização do hotel, aquilo que podia ser um inconveniente transforma-se de imediato numa oportunidade, principalmente para quem não conhece ou conhece mal o Porto. É que a Baixa da cidade fervilha de novidades, muitas delas de elevada qualidade.

É na Ribeira que encontramos o Casario, de Miguel Castro e Silva. Foto: Luís Ferraz

Não perdemos tempo e fizemo-nos à estrada - ou, melhor dizendo, ao caminho, pois não foi usada nesta experiência qualquer espécie de veículo, tudo foi feito a pé. Destino, Ribeira: foi bem no seu coração, numa esplanada de um dos seus patamares - o endereço atesta-o: fica na Rua de Cima do Muro, 61 -, que encontrámos o Casario, restaurante da Gran Cruz House que foi buscar o nome precisamente ao ambiente em que se insere: o casario da Ribeira portuense.

O interior é clássico e confortável, mas no verão é a esplanada que pede para ser ocupada. Foto: Luís Ferraz

Chefs José Guedes e Miguel Castro e Silva. Foto: Luis Ferraz

O menu com as assinaturas dos chefs Miguel Castro Silva e José Guedes prometia surpresas que misturassem sabores da terra e do mar, de inspiração regional e recorrendo a produtos sazonais. Optámos por costumizar o pedido, fugindo aos menus de degustação, mas eles existem e podem ser apreciados em cinco momentos (€48 por pessoa) com a possibilidade de os harmonizar com a escolha de vinhos (€22 por pessoa).

Depois do couvert, onde brilhou a manteiga dos Açores, provámos a enguia fumada com mostarda e mel. Seguiram-se as iguarias quentes, começando pelo inesperado, crocante e divertido lollipop de lula e passando por aquele que foi a grande estrela da tarde: rodovalho com arroz de lingueirão, uma pequena maravilha capaz de nos fazer sentir gratos pela fortuna de habitar este peculiar país, com todo o seu peixe, marisco e principalmente a sua maneira absolutamente única de cozinhar um arroz do mar. No fim dos principais, veio o porco bísaro com migas de couve-lombardo, mas já então o nosso coração ficara refém do rodovalho e do lingueirão. Para finalizar, um leite creme com pinhões.

Um dos mais deliciosos pratos do Casario, lollipop de lula. Foto: Luís Ferraz

A carta do Casario tem a rara particularidade de conseguir evitar o excesso de oferta, o que se agradece, sem, com isso, comprometer a diversidade. Ou seja, teremos de voltar para provar o resto. Nos vinhos, a oferta vem toda da Quinta de Ventozelo - pode parecer muito direcionada, mas, acreditem, a variedade é grande e de grande qualidade.

Os vinhos são praticamente todos da Quinta de Ventozelo. Foto: Luís Ferraz

UM JANTAR DESCONTRAÍDO

A noite do Porto, como seria expectável, tem muita oferta e parte dessa oferta concentra-se na zona dos Clérigos. Por isso, é apenas natural que a escolha de um sítio para jantar recaia sobre um dos seus inúmeros restaurantes, até porque a distância do Saboaria até lá não excede os 10 minutos a pé, e caminhando sem pressas.

Asia Connection, que fica edifício do Sindicato dos Bancários do Norte. Foto: DR

Depois da experiência de inspiração tradicional do almoço, decidimos que, ao jantar, havia que explorar as novas tendências. A escolha foi fácil: Asia Connection, uma reconfiguração da cozinha asiática num sortido que elenca especialidades que vão do Vietname à Coreia, passando pela China ou pela Malásia.

As vieiras são um dos pratos de entrada, perfeitas para abrir o apetite. Foto: DR

Tudo isto concentrado num espaço onde a descontração, o conforto e bom-gosto convivem saudavelmente. Acresce que é um sítio onde é muito fácil sentirmo-nos bem-vindos. O staff, sempre atento e disponível, consegue conjugar o constante cuidado com o cliente sem ser invasivo. A música é tranquila e adequada. A luz é a ideal para o espaço. A decoração reflete urbanidade e contemporaneidade, garantindo que, apesar de estarmos num lugar requintado, o formalismo pode perfeitamente ficar à porta.

Jiao Zi (vapor) de shiitake com caldo trufado. Foto: DR

Das várias especialidades na mesa, houve uma que se destacou e que, se ainda não está trending, preparem-se: há de estar, e muito em breve. Chama-se Jiao Zi (vapor) de shiitake com caldo trufado é uma combinação de texturas, sabores e molho virtualmente imbatível. O ceviche de vieira e lichias, bem como as costelinhas de porco preto ou o katsu sando de foie gras também merecem sublinhado. Para o regresso a casa, que é como quem diz ao Saboaria, após um jantar demorado e rico, sugere-se um passeio tranquilo pela zona. Quem sabe não descobrimos mais alguns lugares que merecem ficar na memória de uma visita ao Porto.

Os detalhes no interior do Asia Connection. Foto: DR

Cocktail Wabi Sabi, com sake, cordial de gengibre, puré de yuzu, limão e ar cítrico. Foto: DR

Casario



Onde? R. de Cima do Muro 61, Porto Quando? Todos os dias das 17h às 22h30, excepto sábados - das 12h30 às 22h30 - e domingos, das 12h30 às 17h30; encerra à segunda-feira. Reservas 22 766 2270



Asia Connection



Onde? Rua da Fábrica 81, Porto Quando? Das 18h às 2h, excepto sábado e domingo, que estende até às 4h. Reservas 22 208 6580